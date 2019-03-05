Куда указывает ангел: поиски пропавшей 35 лет назад девушки привели на могилу в Ватикане

15-летняя Эмануэла была похищена, а Ватикан долгие годы вел переговоры с теми, кто выдавал себя за похитителей девушки

Фото из открытых источников.

Куда указывает ангел: поиски пропавшей 35 лет назад девушки привели на могилу в Ватикане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/dca/72c/5c7dca72c6155.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/dca/72c/5c7dca72c6155.jpg 2019-03-05T06:31:00+02:00 Евросоюз 15-летняя Эмануэла была похищена, а Ватикан долгие годы вел переговоры с теми, кто выдавал себя за похитителей девушки

Родственники пропавшей без вести более 30 лет назад дочери ватиканского подданного Эмануэлы Орланди направили письмо на имя государственного секретаря (главы правительства) Ватикана кардинала Пьетро Паролина с просьбой вскрыть одну из могил на кладбище на территории Ватикана. Как сообщил в понедельник временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, такое письмо получено и указанная в нем просьба рассматривается.

Речь идет об одной из могил на историческом кладбище, называемом тевтонским. Как указывает газета Corriere Della Sera, ссылаясь на информацию адвоката семьи, еще минувшим летом была получена анонимная записка со словами: "Ищите, куда указывает ангел". К записке была приложена фотография статуи ангела на ватиканском кладбище. Ангел указывает на погребальную плиту, датируемую концом XIX века. В результате выяснилось, что захоронение открывалось по меньшей мере один раз, а дата установки статуи не соответствует той, что указана на плите.

15-летняя Эмануэла Орланди бесследно исчезла 22 июня 1983 года. Несовершеннолетняя девушка училась в итальянском государственном техническом лицее и посещала класс флейты и фортепьяно в Консерватории Виктория, относящейся к Папскому институту священной музыки. Последний раз Эмануэлу видела ее одноклассница Раффаэла Монци в здании Консерватории.

Кстати, в здании Консерватории сотрудники правоохранительных органов не проводили обыск и не опрашивали ее сотрудников по причине экстерриториальности учреждения.

По некоторым данным, Эмануэла была похищена, а Ватикан долгие годы вел переговоры с теми, кто выдавал себя за похитителей девушки, писал "Новый день".

Согласно одной из версий, юную гражданку Ватикана похитила "банда Мальяна", главарем которой был Энрико Де Педис по кличке Ренатино. Показания, подтверждающие эту версию, дала впоследствии любовница Ренатино Сабрина Минарди. А сам Де Педис был убит в криминальной разборке в 1990 году.

Однако к показаниям Минарди, которая была кокаиновой наркоманкой, следует относиться с осторожностью. Женщина утверждала, что была тюремщицей Орланди, которую потом убили и закатали в бетон.

Ходили также слухи, что останки девушки следует искать в склепе Де Педиса, который похоронен в храме Святого Аполлинера, расположенном возле Консерватории, где училась Эмануэла.

Согласно другой версии, Минарди поставляла малолетних проституток на квартиру монсиньору Полу Марцинкусу, самому высокопоставленному американскому прелату литовского происхождения за всю историю существования Ватикана, руководителю ватиканского банка, имевшему деловые отношения с Де Педисом. Фактически Марцинкус был причастен к "отмыванию" денег мафии. Возможно, Орланди состояла в любовной связи с прелатом, и именно с этим связано ее исчезновение. Слухи об этом ходили на территории Ватикана.

Источник, ссылавшийся на двух сотрудников итальянской разведки SISDE (Служба информации и демократической безопасности), сообщал, что Эмануэла скончалась в день исчезновения в нескольких метрах от Ватикана, на подъеме Петушиная гора. Речь шла не о похищении, а о случайной смерти в ходе застолья с обильными алкогольными возлияниями. Труп девушки якобы тайно захоронили на территории Ватикана или в летней папской резиденции Кастель-Гандольфо, вне досягаемости итальянских следственных органов.

История о загадочном исчезновении 15-летней Орланди вновь всплыла осенью 2018 года, когда на территории апостольской нунциатуры (посольства Святого престола при Итальянской республике) в Риме были обнаружены человеческие кости. Несмотря на то, что в историческом особняке, в котором диппредставительство находится с 1949 года, уже ранее делались подобные находки, СМИ немедленно предположили, что останки могут принадлежать девушке. Впоследствии эта гипотеза не подтвердилась, потому что анализ ДНК указал, что кости принадлежат мужчине, скончавшемуся с большой вероятностью до 1980 года.

Тевтонский некрополь был основан в VIII веке по приказу короля Карла Великого для погребения тевтонских рыцарей предположительно на том месте на Ватиканском холме, где при императоре Нероне в 67 году н. э. распяли святого Петра. Потом там хоронили немецких и голландских паломников. До сих пор там могут быть похоронены умершие в Риме паломники из стран Северной Европы. Последний раз сообщалось о захоронении в 2015 году 80-летнего фламандского бродяги, давно жившего на улицах Рима вблизи Ватикана.



Напомним, ребенок спустя 31 год после похищения случайно нашел свою семью. Долгие годы родителям не было ничего известно о судьбе мальчика.

Также мы писали, что "дело мальчика под билбордом" раскрыли спустя 20 лет. Полицейские с 1998 года пытались установить личность погибшего мальчика, найденного рядом с трассой, и вычислить его убийцу.

Ранее в Австралии поймали убийцу, который шесть лет скрывался в зоопарке. Бывший работник скотобойни Малкольм Наден похитил и убил свою 24-летнюю кузину. Спустя полгода он убил девушку своего кузена, с которой тот растил ребенка. Также Наден домогался некую 15-летнюю девочку. Все эти преступления он совершил в своем родном городе Даббо.

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