Триумфальная арка в дыму и обугленные улицы: последствия топливных протестов во Франции

Во Франции правоохранители задержали более 400 участников топливных протестов, 378 из которых арестовали. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные полиции.

Так, в субботу, 1 декабря, демонстранты возводили баррикады, жгли автомобили, били витрины и вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

"Это была стратегия, управляемая профессионалами беспорядка, мастерами своего дела", – сказал глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Как отметили правоохранители, во время уличных протестов 133 человека получили ранения, среди них 23 полицейские.

Напомним, ранее власти Франции заявили, что могут ввести режим чрезвычайного положения в связи с массовыми протестами против повышения цены на топливо.

Также сообщалось, что за время масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции погибли два человека.

Добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении топливных акцизов, заявляя, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".