Туристка с трудом поднялась на Монблан и встретила там выпивающих россиян

Перед тем, как приступить к восхождению, она провела неделю в альпинистской школе

Британская путешественница Сэди Уайтлокс рассказала о подъеме на Монблан. Об этом она написала в своей колонке на Daily Mail.

Уайтлокс рассказала, что подъем на самый высокий пик Альп – Монблан (4810 метров) – дался ей с большим трудом. Перед тем, как приступить к восхождению, она провела неделю в альпинистской школе. Во время подъема один из участников группы, с которой британка совершала восхождение, почувствовал себя плохо, и его пришлось эвакуировать на вертолете.

На высоте чуть более трех тысяч метров в так называемой Refuge du Goûter Уайтлокс обнаружила нескольких российских туристов, которые, по ее словам, распивали шампанское из гигантской бутылки емкостью три литра. Стоимость бутылки, по оценке британки, составляла более двух тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, 25 июля, покоряя Монблан, погиб одесский альпинист и врач Дмитрий Мавроди.

Также мы писали, что в Полтавской области в Миргороде живет 79-летняя спортсменка. В свои годы Анастасия Дойникова проезжает на велосипеде сто километров. В этом году мечтает покорить самую высокую точку Европы – Монблан, а 80-летний юбилей встретить на главной вершине Африки – Килиманджаро.



