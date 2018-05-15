Пожилая украинка намерена встретить 80-летний юбилей на вершине Килиманджаро

Сегодня, 16:14

Пока наивысшее достижение жительницы Миргорода Анастасии Дойниковой – покорение горы Эльбрус


В Полтавской области в Миргороде живет 79-летняя спортсменка. В свои годы Анастасия Дойникова проезжает на велосипеде сто километров. В этом году мечтает покорить самую высокую точку Европы – Монблан, а 80-летний юбилей встретить на главной вершине Африки – Килиманджаро.

Началось все с детского увлечения лыжами, тогда Анастасия Дойникова жила в Магадане, где вокруг скалы. А во время учебы в институте физкультуры серьезно увлеклась горами. С тех пор горный туризм и скалолазание стали неотъемлемой частью ее жизни. В этом году в марте в очередной раз поднялась на Говерлу. До сих пор еженедельно тренируется на скалодроме.

Наивысшее достижение Анастасии Иосифовны Дойниковой – покорение горы Эльбрус.

В горах пенсионерка ничем не уступает молодым спортсменам, убеждает тренер.

Новое увлечение Анастасии Иосифовны велосипед.

Жизнь пенсионерки расписана по часам. Говорит, болезням и плохому настроению при таком графике просто нет времени.

Почти все женщины в ее семье доживали до ста лет. Она благодаря спорту намерена побить и этот рекорд.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, как человек сможет дожить до 1000 лет.

Также мы писали, что нужно сделать до 40 лет, чтобы прожить до 90 лет.
видео, альпинизм, долголетие

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"Сегодня"

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