Пожилая украинка намерена встретить 80-летний юбилей на вершине Килиманджаро
Пока наивысшее достижение жительницы Миргорода Анастасии Дойниковой – покорение горы Эльбрус
В Полтавской области в Миргороде живет 79-летняя спортсменка. В свои годы Анастасия Дойникова проезжает на велосипеде сто километров. В этом году мечтает покорить самую высокую точку Европы – Монблан, а 80-летний юбилей встретить на главной вершине Африки – Килиманджаро.
Началось все с детского увлечения лыжами, тогда Анастасия Дойникова жила в Магадане, где вокруг скалы. А во время учебы в институте физкультуры серьезно увлеклась горами. С тех пор горный туризм и скалолазание стали неотъемлемой частью ее жизни. В этом году в марте в очередной раз поднялась на Говерлу. До сих пор еженедельно тренируется на скалодроме.
Наивысшее достижение Анастасии Иосифовны Дойниковой – покорение горы Эльбрус.
В горах пенсионерка ничем не уступает молодым спортсменам, убеждает тренер.
Новое увлечение Анастасии Иосифовны велосипед.
Жизнь пенсионерки расписана по часам. Говорит, болезням и плохому настроению при таком графике просто нет времени.
Почти все женщины в ее семье доживали до ста лет. Она благодаря спорту намерена побить и этот рекорд.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, как человек сможет дожить до 1000 лет.
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