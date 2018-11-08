Туск: поддерживаешь Путина – ты не христианский демократ

Если кто-то из европейских политиков поддерживает российскую агрессию против Украины, то не может называться христианским демократом. Об этом заявил глава Европейского Совета Дональд Туск во время своего выступления на Конгрессе Европейской народной партии, передает пресс-служба Европейского Совета.

"Если вы поддерживаете Путина и атаки в Украине, если вы за агрессора и против жертвы, то вы – не демократический христианин", - сказал он.

Дональд Туск также отметил, что нельзя согласиться с утверждением, что эффективная защита европейской границы означает отказ от принципов либеральной демократии.

На конгрессе также находится президент Украины Петр Порошенко и украинская делегация в Совете Европы.

Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко сообщил, что заявление Дональда Туска зал поддержал длительными аплодисментами.

"Если ты поддерживаешь Путина и агрессию против Украины, то ты не можешь называться христианским демократом. – сильный месседж президента Европейского Совета Дональда Туска, который Конгресс ЕНП в Хельсинки встретил длинными аплодисментами", - написал он.

Напомним, Порошенко также выступил на саммите Европейской партии в Хельсинки.

Ранее Дональд Туск заявил, что РФ под управлением президента Владимира Путина представляет собой серьезную угрозу единству и безопасности Евросоюза.