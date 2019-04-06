Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Британия начала подготовку к выборам в Европарламент, несмотря на Brexit

Сегодня, 20:44

Правительство Британии официально уведомило о проведении выборов и уже согласилось оплатить первоначальную подготовку

Фото: Pixabay
Британия начала подготовку к выборам в Европарламент, несмотря на Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ee/a30/5c94eea307982.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ee/a30/5c94eea307982.jpg Евросоюз Правительство Британии официально уведомило о проведении выборов и уже согласилось оплатить первоначальную подготовку

Великобритания начала готовиться к проведению выборов в Европейский парламент на фоне перспективы долгой отсрочки для Brexit.

Об этом сообщает AFP.

Помещения городских советов и школы по всей стране уже забронированы как избирательные центры. Также размещаются заказы на изготовление десятков миллионов избирательных бюллетеней.

Правительство Британии в пятницу заявило, что оно официально уведомило о проведении выборов и уже согласилось оплатить первоначальную подготовку.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй признала, что Британия будет "по закону обязана проводить выборы", если останется страной-членом ЕС после 23 мая.

Читайте также

Она просила об отсрочке Brexit до 30 июня, но Европейский Совет рассматривает возможность гораздо более продолжительного 12-месячного продления, которое может быть сокращено в случае необходимости.

И правящие консерваторы, и основная оппозиционная лейбористская партия до сих пор хранили молчание по поводу любых планов избирательной кампании, опасаясь реакции избирателей.

В правительстве подчеркивают, что Британия все еще может отменить выборы до 22 мая, если она добьется соглашения о выходе из ЕС к тому времени.

Это вызвало бы гнев в Брюсселе, не в последнюю очередь потому, что 27 из 73 мест британских депутатов в Европарламенте уже перераспределены на другие страны.

Чиновники обычно начинают планирование проведения европейских опросов до Рождества и сейчас находятся под сильным давлением.

На последних европейских выборах в 2014 году в Британии было организовано 39 000 избирательных участков и напечатано 46,5 миллиона бюллетеней.

Лаура Лок, заместитель исполнительного директора Ассоциации администраторов выборов, сказала, что организации этих выборов потребует "сверхчеловеческих усилий".

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.


В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, Великобритания, Европарламент, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Британия начала подготовку к выборам в Европарламент, несмотря на Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Великобритании начали получать паспорта без слов "Европейский союз" на обложке

Сегодня, 02:46

Выдача паспортов нового образца в Великой Британии была начата с 30 марта

В Германии ответили на просьбу Мэй отложить Brexit до 30 июня

Вчера, 17:33

Лондону все еще необходимо решить много вопросов, отметил глава МИД Германии

Мэй согласилась на участие Великобритании в выборах в Европарламент

Вчера, 15:14

Британский премьер планирует попросить у ЕС очередную отсрочку по Brexit

Brexit могут отложить до 2020 года: новый план Туска

Вчера, 11:40

Чтобы такой план был принят, Туску придется заручиться поддержкой всех 27 стран-членов ЕС

Британия может принять участие в выборах в Европарламент

4 апреля, 14:36

Если до проведения выборов Brexit не состоится, британские партии могут на законных основаниях избираться в Европарламент

Европарламент одобрил безвиз с Великобританией после Brexit

4 апреля, 14:05

Законопроект должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС до 12 апреля

Мика Ньютон показала роскошные фото со своей свадьбы

Как стирать пуховик в стиральной машине

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

"Усик головного мозга". Боксер попал в очередной скандал

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

«За мной «жесткие люди» Трамп сделал зловещее заявление

Порошенко назвал сроки возвращения Крыма и Донбасса

Может быть много сюрпризов: Айвазовская о 2-ом туре выборов

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М
Загрузка...

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Сегодня, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

Вчера, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

"Доступные лекарства" по SMS: как получить медикаменты по новым правилам

4 апреля, 07:52

С 1 апреля госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

4 апреля, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Березовец раскрыл шансы Зеленского на победу во втором туре

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

США определились, кого поддержат на выборах в Украине