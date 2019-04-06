Британия начала подготовку к выборам в Европарламент, несмотря на Brexit
Правительство Британии официально уведомило о проведении выборов и уже согласилось оплатить первоначальную подготовку
Великобритания начала готовиться к проведению выборов в Европейский парламент на фоне перспективы долгой отсрочки для Brexit.
Об этом сообщает AFP.
Помещения городских советов и школы по всей стране уже забронированы как избирательные центры. Также размещаются заказы на изготовление десятков миллионов избирательных бюллетеней.
Правительство Британии в пятницу заявило, что оно официально уведомило о проведении выборов и уже согласилось оплатить первоначальную подготовку.
Премьер-министр Тереза Мэй признала, что Британия будет "по закону обязана проводить выборы", если останется страной-членом ЕС после 23 мая.
Она просила об отсрочке Brexit до 30 июня, но Европейский Совет рассматривает возможность гораздо более продолжительного 12-месячного продления, которое может быть сокращено в случае необходимости.
И правящие консерваторы, и основная оппозиционная лейбористская партия до сих пор хранили молчание по поводу любых планов избирательной кампании, опасаясь реакции избирателей.
В правительстве подчеркивают, что Британия все еще может отменить выборы до 22 мая, если она добьется соглашения о выходе из ЕС к тому времени.
Это вызвало бы гнев в Брюсселе, не в последнюю очередь потому, что 27 из 73 мест британских депутатов в Европарламенте уже перераспределены на другие страны.
Чиновники обычно начинают планирование проведения европейских опросов до Рождества и сейчас находятся под сильным давлением.
На последних европейских выборах в 2014 году в Британии было организовано 39 000 избирательных участков и напечатано 46,5 миллиона бюллетеней.
Лаура Лок, заместитель исполнительного директора Ассоциации администраторов выборов, сказала, что организации этих выборов потребует "сверхчеловеческих усилий".
Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.
Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.
В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.
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