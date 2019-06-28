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В Японии начался саммит Большой двадцатки: фоторепортаж

28 июня, 08:32

Мировые лидеры уже начали проводить первые встречи или короткие беседы "на ногах", не забыли и об Украине

Сегодня в японском городе Осака стартовал саммит Большой двадцатки (G20), на который съехали мировые лидеры. Он продлиться два дня – 28-29 июня.

Президенты и премьер-министры страны уже начали проводить первые встречи или короткие беседы "на ногах". Также прошла официальная церемония группового фотографирования участников саммита.

Так, например, президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель уже успели обсудить несколько горячих вопросов, в том числе и Украину. Вообще лидеры стран будут говорить о мировой экономике и конфликтах – как активных, итак и назревающих. Среди прочего, будут подняты вопросы ситуации в Украине, а также назревающего конфликта между США и Ираном.

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В Японии также планируется встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным, на которой французский лидер намерен поднять вопрос Украины.

Одна из главных интриг саммита – будут ли переговоры российского и американского президентов. Стало известно, что Трамп с Путиным даже успел провести короткую встречу.

В свою очередь глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказал в комментарии сайту "Сегодня", на какую уступку может пойти президент России на встрече с Трампом. Пойдя навстречу с американским лидером, Путин может "убить сразу нескольких зайцев" и извлечь выгоду, считает эксперт.

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Тег Япония, саммит, Большая двадцатка, G20

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