Тысячи жителей Мадрида вышли на протест против зловонных автомобилей

Люди недовольны решением мэрии разрешить въезд автомобилям в центр города



















Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Испании Мадрида против решения, принятого новоизбранным мэром-консерватором об отмене ограничения по загрязнению автомобилей. Об этом сообщает BBC.

Протест был вызван решением мэрии Мадрида о том, что запрет на въезд для большинства бензиновых и дизельных автомобилей в центр Мадрида приостановлен.

Ранее такие ограничения были направлены на то, чтобы правила в городе соответствовали правилам Евросоюза о качестве воздуха. Водителям, которые нарушали требования, выписывали штрафы.

Но новый мэр Хосе Луис Мартинес-Алмейда, который вступил в должность 15 июня, отложил нововведения бывшего мэра Мадрида.

В условиях сильной жары демонстранты толпились на улицах испанской столицы, призывая мэра возобновить запрет.

Демонстранты скандировали лозунги, размахивали плакатами и флагами, на некоторых были надписи "Я хочу свободно дышать". Они опасаются, что новый мэр Мадрида может пытаться ослабить экологические нормы.

Напомним, в апреле этого года сильный снегопад вызвал столкновение 50 легковых и грузовых автомобилей в провинции Мадрид. Машины столкнулись буквально в течение 15 минут.

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