Українська
$ 27,64
32,8
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

У Меркель поймали Лукашенко на лжи об отравлении Навального

3 сентября, 20:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В кабмине ФРГ назвали утверждения Лукашенко неправдой

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что отравления российского оппозиционера Алексея Навального "не было", не соответствует действительности.

Реклама

Об этом представитель германского правительства заявил в комментарии ТАСС.

"Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой", – заявили в кабмине и отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям "нечего добавить".

Ранее Лукашенко заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию отравления Навального, чтобы "отбить охоту [президенту России Владимиру] Путину сунуть нос в дела Беларуси". С таким утверждением он выступил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сославшись на перехваченный разговор Меркель с собеседником в Варшаве.

В тренде
Facebook и Twitter удалили аккаунты, связанные с российской "фабрикой троллей"

Сайт "Сегодня" сообщал, что 2 сентября Меркель подтвердила, что Навальный стал жертвой отравления "Новичком".

Реклама

Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике Charité был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

В ответ на это ряд западных стран уже пригрозили ввести новые санкции против России. А МИД Украины назвал это "бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком" и призвал мир отреагировать.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отравление опровержение Ангела Меркель Александр Лукашенко Алексей Навальный новичок
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностейПолитика
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиями
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиямиЕвросоюз
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Меркель жестко ответила на угрозы США в адрес
Меркель жестко ответила на угрозы США в адрес "Северного потока – 2"Экономика
Европа снова закрывает границы: первая страна объявила о запрете на въезд
Европа снова закрывает границы: первая страна объявила о запрете на въездЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять