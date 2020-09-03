У Меркель поймали Лукашенко на лжи об отравлении Навального

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что отравления российского оппозиционера Алексея Навального "не было", не соответствует действительности.

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Об этом представитель германского правительства заявил в комментарии ТАСС.

"Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой", – заявили в кабмине и отметили, что к сделанным накануне по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявлениям "нечего добавить".

Ранее Лукашенко заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию отравления Навального, чтобы "отбить охоту [президенту России Владимиру] Путину сунуть нос в дела Беларуси". С таким утверждением он выступил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сославшись на перехваченный разговор Меркель с собеседником в Варшаве.

Сайт "Сегодня" сообщал, что 2 сентября Меркель подтвердила, что Навальный стал жертвой отравления "Новичком".

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Напомним, что Алексея Навального госпитализировали 20 августа после резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике Charité был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

В ответ на это ряд западных стран уже пригрозили ввести новые санкции против России. А МИД Украины назвал это "бесчеловечной расправой Кремля над оппозиционным политиком" и призвал мир отреагировать.

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