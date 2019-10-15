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У Великобритании есть время до конца дня на согласование новой сделки по Brexit

15 октября, 14:00

Предложения Великобритании рассмотрят на саммите глав государств и правительств ЕС 17–18 октября

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Переговорщики Евросоюза и Великобритании должны согласовать текст новых предложений по выходу Соединенного Королевства из ЕС до конца дня, чтобы главный переговорщик сообщества по Brexit Мишель Барнье смог представить документ на саммите глав государств и правительств ЕС 17–18 октября в Брюсселе, где будут определяться дальнейшие шаги по Brexit. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, Барнье считает, что предложения, выдвинутые Великобританией, пока еще недостаточно проработаны.

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По данным издания Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется на прорыв в переговорах с Евросоюзом, который позволит сторонам согласовать проект соглашения о Brexit и утвердить его на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 17–18 октября. После этого документ должен будет также получить одобрение британского парламента, и Джонсон намерен предложить депутатам проголосовать за сделку с Брюсселем уже 19 октября в ходе внеочередного субботнего заседания Палаты общин. Times пишет, что поставленный на голосование вопрос будет сформулирован таким образом, что парламентариям, по сути, придется выбрать между очередной отсрочкой Brexit или сделкой, которая позволит стране покинуть сообщество в срок – 31 октября.

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Ранее сообщалось, что Европейский союз и Великобритания в ближайшие дни активизируют переговоры по выходу Лондона из сообщества (Brexit).

Стоит отметить, что Джонсон неоднократно заявлял, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября. Однако на Даунинг-стрит обещали попросить об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях Brexit не удастся заключить к 19 октября.

Все подробности в спецтеме Brexit

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Великобритания Брюссель Brexit

Источник: ТАСС

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