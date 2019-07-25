Убежденный "русофил", проваливший тест на IQ: что нужно знать о Борисе Джонсоне

Эксцентричный экс-мэр столицы Британии и глава МИДа стал новым премьером

Фото: REUTERS/Hannah McKay.

24 июля королева Елизавета II назначила Бориса Джонсоном премьером Британии. Таким образом, победивший на выборах нового лидера Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон официально занял пост главы премьер-министра страны.

Это случилось после того, как, следуя британским церемониям, во время аудиенции в Букингемском дворце королева Елизавета II одобрила его кандидатуру и доверила сформировать новое правительство Соединенного Королевства.

Все о колоритной фигуре бывшего мэра Лондона и нового премьера Великобритании Бориса Джонсона – а также о его легендарных неполиткорректных высказываниях о коллегах-политиках, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Потомок турецкоподданого

Склонность к эксцентрике в личной жизни и к занятиям политикой – в профессиональной, можно сказать, в крови у 55-летнего Александра Бориса де Пфеффель Джонсона. Его мать – художница Шарлотте Джонсон, согласно признанию младшей сестра Бориса Рэйчел, страдала от депрессий и часто проходила лечение в психиатрической клинике.

А его прадед по отцу, турецкий журналист Али Кемаль, некоторое время исполнял обязанности министра внутренних дел в правительстве Ахмеда Окдайя, последнего Великого визиря Османской империи. В этой должности он дал приказ об аресте Кемаля Ататюрка, что позже стоило ему головы: после прихода Ататюрка к власти, Кемаль был обвинен в государственной измене и 6 ноября 1922 года был линчеван толпой – "ведущего писателя Турции и прекрасного оратора" (как его охарактеризовала в 1909 году газета The Times) забили до смерти камнями.

После этого дед Бориса Джонсона, Осман Али, бежал в Великобританию, где принял имя Уилфреда Джонсона.

Борис Джонсон родился в Нью-Йорке, затем переехал с семьей в Брюссель, когда его отец Стэнли Джонсон в начале 70-х был назначен одним из первых уполномоченных объединенной Европы по контролю за загрязнением окружающей среды. Получил образование в закрытом элитном Итонском колледже, который знаменит тем, что в нем обучались многие известные британские политики, затем он изучал археологию в Оксфорде.

После окончания университета Джонсон занялся журналистикой: в 1987 году начал работать в Daily Telegraph, через девять лет перешел в ВВС. По другим данным, его журналистская карьера началась в The Times – и со скандала: Джонсон был уволен после того, как приписал выдуманную цитату оксфордскому профессору истории, который к тому же был его крестным отцом.

Политическую карьеру начал в 2001 году, когда был избран на парламентских выборах членом Палаты общин от избирательного округа Хенли в графстве Оксфордшир как представитель Консервативной партии Великобритании. В 2004 году Джонсон вошел в теневое правительство консерваторов, заняв в нем пост министра культуры, но после скандала – на этот раз, сексуального, должность пришлось оставить.

В Лондоне ночевал на улице, а в Киеве ел пиццу

В 2008 году Джонсон решил баллотироваться на пост мэра Лондона, где пробыл два срока. На этой должности он прославился эксцентричным поведением и высказываниями, которые неоднократно делали Джонсона героем новостных сюжетов. Например, в 2012 году он застрял на канатной дороге в парке Виктория во время мероприятий, посвященным Олимпийским играм. Мэр Лондона должен был эффектно появиться в парке, проехав 320 метров на подвесном тросе, однако передвижной механизм заклинило. А в следующем году Борис Джонсон умудрился провалить элементарный тест на IQ (коэффициент интеллекта), причем в прямом эфире.

Выступая в декабре 2013 года в эфире радиостанции LBS, лондонский градоначальник не смог справиться с двумя простыми заданиями на логическое мышление, отчего стал предметом насмешек. Накануне Джонсон вызвал гнев соотечественников, выступая на вечере в честь Маргарет Тэтчер. Там 49-летний политик заявил, что нельзя говорить о социальном равенстве без учета уровня IQ. Позже он поспешил заверить общественность, что его не так поняли, но осадок, как говорится, остался.

Так, Джонсон не смог ответить на следующий вопрос: "Мужчина строит дом с четырьмя стенами, каждая из которых — южная. Мимо проходит большой медведь, какого он цвета?". Мэр Лондона предположил, что медведь должен быть бурым. На самом же деле правильный ответ — белый, поскольку дело происходит на Северном полюсе.

Второй же вопрос звучал так: "Если вы взяли два яблока из трех, сколько яблок у вас?". Борис Джонсон сначала обтекаемо ответил, что у него останется много яблок, а затем изменил ответ на одно яблоко. Правильный же ответ, разумеется, — два яблока.

На третий вопрос Джонсон, являющийся мэром британской столицы уже больше пяти лет, и вовсе отвечать отказался. А ведь на него смог бы ответить и школьник: "Я пошел спать в восемь вечера и завел будильник на девять утра. Сколько времени я проспал?".

В следующий раз Борис Джонсон отличился в июне 2014, когда заявил, что хочет опробовать на себе действие водометов, которые применяются полицией для разгона демонстрантов. В интервью лондонскому радио Эл-Би-Си, мэр Лондона заявил, что "готов сделать все, что угодно, чтобы доказать, что в целом они (водометы – ред.) безопасны".

Затем журналист задал ему вопрос, готов ли он на себе испытать пушки, на который мэр Лондона ответил, что не заслужил подобной участи. Однако спустя пару минут раздумий Джонсон согласился на предложение.

"Хорошо. Или пан, или пропал. Вызов принят. Я готов хоть сейчас это сделать", – заявил он.

Этот вопрос был задан потому, что мэр британской столицы одобрил покупку трех водяных пушек у ФРГ за 218 тыс. фунтов стерлингов (по другим сведениям – 322 тыс.) несмотря на то, что их использование в Англии, Шотландии и Уэльсе еще не получило одобрения в МВД. Мало того: пушки нужно было технически доработать, чтобы сделать пригодными для использования. Как результат, в ноябре 2018-го все три водяные пушки, которые так и не разу не были использованы, пришлось сдать в металлолом в Ноттингемшире всего за 11 055 фунтов стерлингов.

А в феврале 2016 мэр Лондона обвалил фунт. После того, как Борис Джонсон поддержал Brexit – выход Британии из Евросоюза, его заявление спровоцировало обвал британского фунта стерлингов на 1,2% против 16 основных валют, причем падение стало максимальным с мая 2010 года.

"Когда люди говорят о суверенитете, это не совсем то, что имеют в виду политики. Суверенитет – это возможность граждан, общественности контролировать свою жизнь, быть уверенными, что люди, которых они избирают, в состоянии принять важные и нужные законы. С Европой беда в том, что она размывает суверенитет Британии – и в вопросах занятости, и в вопросах пограничного контроля, и в вопросах прав человека, и по всяким мелочам", – заявил мэр Лондона, который также является членом палаты общин от Консервативной партии.

Впрочем, Борис Джонсон запомнился на посту градоначальника не только курьезами. Так, в январе 2015 года мэр Лондона и российский миллионер заночевали на улице, таким образом запустив кампанию по сбору помощи бездомным ветеранам Великобритании.

Необычный старт кампании по сбору помощи бездомным ветеранам Великобритании. Справа –

Борис Джонсон. Фото: The Independent.

Ночевали Джонсон и владелец газет The Independent и The Evening Standard Евгений Лебедев рядом с бездомными в деловом лондонском квартале Сити – как и их временные "братья по несчастью", в спальных мешках, на кусочке картона.

"Люди, которые служили стране в самые тяжелые времена, достойны нашей помощи в полном объеме, — заявил после ночевки на улице и посещения приюта для бездомных Джонсон. — За последние 20 лет число бездомных ветеранов снизилось, но их все еще очень много".

Демократичность Джонсона могли оценить киевляне в марте 2017 года, во время его посещения Украины, когда пребывая уже в должности главы МИДа Британии Джонсон прогулялся по Киеву с Кличко. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева.









После посещения Софийского собора британский дипломат предложил Кличко позавтракать в пиццерии, созданной ветеранами войны на Донбассе, куда они и направились. В свою очередь, основатель пиццерии Леонид Остальцев рассказал, что ему даже удалось пообщаться с Джонсоном.

"Сегодня познакомились с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Прикольный. У нас в заведении была его рабочая встреча с нашим мэром, но перед этим мы с ним говорили где-то минут 40 о войне. И знаете что? Он вообще ничего не знает о том, что у нас происходит (или делает вид)", – написал на своей странице в Facebook владелец пиццерии.

Странные высказывания Бориса Джонсона не являются новостью: пресса с удовольствием подхватывает все его заявления. Сайт "Сегодня" собрал наиболее нелепые и скандальные.

Так говорил Борис Джонсон

Февраль 2014. "Мой лублюм, што ви делаете, Сочи. Как хорошо!" – так прозвучало специальное обращение мэра Лондона к началу ежегодного фестиваля русской масленицы в британской столице.

Декабрь 2014."Поймите, я вообще не особо фанатею от Влада (Владимира Путина – Ред.). Совсем наоборот... Его считают ключевой фигурой огромной постсоветской бандитской клептократии и самым богатым человеком на планете... Хоть он и выглядит как домовой эльф Добби, на самом деле он безжалостный тиран", – писал Джонсон в одной из своих статей.

Май 2016. Джонсон выиграл 1000 фунтов в сатирическом конкурсе стихов, посвященных действующему президенту Турции Реджепу Эрдогану. Конкурс проводился видным британским еженедельником The Spectator, которым Джонсон руководил в 1999-2005 годах. В стихотворении говорилось о "молодом парне из Анкары", который, как пишут в протоколах, совершал "действия сексуального характера" с козой.

А в сентябре того же года Джонсону пришлось ехать с визитом в гости к этому самому "парню из Анкары". По словам самого Джонсона, встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.

Июль 2016."Крашеные светлые волосы, надутые губы и стальной синий взгляд делают ее похожей на садистку-санитарку в психиатрической больнице", – это о Хиллари Клинтон в бытность ее сенатором от штата Нью-Йорк.

Декабрь 2017 года. Во время визита в Москву Борис Джонсон также не раз отличился эксцентричными высказываниями.

"Позвольте мне заявить, что я русофил, и русофил убежденный. Хочу сказать, что у меня есть предки в Америке, Германии и, конечно, здесь в Москве. Я уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Я думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет", – заявил глава британского МИДа на совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

И продолжил: "Несмотря на те сложности, о которых вы справедливо сказали, Сергей, есть приметы экономического прогресса. Мне приятно сказать о том, что мы увеличили поставки британских чипсов Kettle в Россию, и, несмотря на все сложности, кажется, три сотни Bentley были проданы в этом году в Россию".

Март 2018."Это "дело Скрипаля" скорее похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают", – заявил глава британского МИДа на традиционном банкете для послов зарубежных стран в Лондоне.

Май 2018 года."Мы не ослабим хватку и будем сжимать кольцо вокруг некоторых олигархов из окружения Путина. В Кенсингтоне куда ни бросишь камень, попадешь в олигарха", – поделился Борис Джонсон в телефонном разговоре с пранкером Вованом, который выдавал себя за премьер-министра Армении.

Август 2018. "Это абсолютно смешно, когда люди передвигаются по округе в костюме почтового ящика", – так в своей еженедельной колонке в газете Telegraph Джонсон отозвался о мусульманках, которые носят никабы, закрывающие все, кроме глаз.

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