Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Королева Елизавета II назначила Бориса Джонсоном премьером Британии

24 июля, 18:10

Британский монарх приняла нового лидера Консервативной партии в Букингемском дворце

Борис Джонсон и королева Елизавета II
Борис Джонсон и королева Елизавета II. Фото: Reuters

Победивший на выборах нового лидера Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон официально занял пост главы премьер-министром страны.

Это случилось после того, как, следуя британским церемониям, во время аудиенции в Букингемском дворце королева Елизавета II одобрила его кандидатуру и доверила сформировать новое правительство Соединенного Королевства.

Не обошлось в этот день без инцидента: активисты Greenpeace пытались заблокировать подъезд кортежа Джонсона к Букингемскому дворцу, чтобы обратить внимание на необходимость более активно бороться с изменениями климата.

После встречи с монархом Джонсон отправился в резиденцию британских премьеров, расположенную по адресу Даунинг-стрит, 10, в Лондоне, и выступил с первой речью в качестве премьер-министра Великобритании.

Как ожидается, позже в этот день он приступит к формированию своего Кабмина.

Ранее в этот же день Елизавета II приняла отставку предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Вместе с ней в знак протеста против Джонсона свои должности оставили министры юстиции, финансов и по вопросам международного развития, а также замминистров культуры и иностранных дел Великобритании.


Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера британских консерваторов и главы правительства в мае. Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, Елизавета II, Борис Джонсон, королева елизавета, Мэй, джонсон, Тереза Мэй

Вы сейчас просматриваете новость " Королева Елизавета II назначила Бориса Джонсоном премьером Британии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский тепло поздравил нового премьер-министра Великобритании

Вчера, 14:56

Украинский президент выразил надежду на скорую встречу с Борисом Джонсоном

Дочь Трампа жестко оконфузилась, поздравляя нового премьера Британии

Вчера, 19:38

Иванку Трамп высмеяли из-за опечатки в названии Соединенного Королевства

В Великобритании глава лейбористов призвал к проведению всеобщих выборов

Вчера, 23:59

В Великобритании Корбин выступил с призывом выйти на демонстрацию с требованием проведения в стране всеобщих выборов

Джонсон подтвердил готовность Британии покинуть ЕС 31 октября

8 июля, 10:02

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены

Британские министры готовятся к отставке из-за победы Бориса Джонсона

19 июля, 14:09

Три члена правительства Терезы Мэй объявят демарш, если новым премьером станет сторонник "жесткого" Brexit

Джонсон допускает возможность приостановки работы парламента для реализации Brexit

27 июня, 03:01

При этом Джонсон отверг идею прерывания летних парламентских каникул

Приседания с резинкой: чем полезно это упражнение

Обильное питье: печальные последствия

«Люди в черном: Интернэшнл»: причины провала в прокате

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза

Израильский вирус терроризирует устройства Apple

Что случится с организмом, если ежедневно есть 40 ложек сахара

Тошнота во время или после пробежки - тревожный сигнал организма?

Бег и диабет: повышается ли после тренировки уровень сахара

Породы "беговых" собак: бегать с ними интереснее и веселее

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

​Самый расслабляющий цвет в мире
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь