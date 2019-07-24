Королева Елизавета II назначила Бориса Джонсоном премьером Британии
Британский монарх приняла нового лидера Консервативной партии в Букингемском дворце
Победивший на выборах нового лидера Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон официально занял пост главы премьер-министром страны.
Это случилось после того, как, следуя британским церемониям, во время аудиенции в Букингемском дворце королева Елизавета II одобрила его кандидатуру и доверила сформировать новое правительство Соединенного Королевства.
Не обошлось в этот день без инцидента: активисты Greenpeace пытались заблокировать подъезд кортежа Джонсона к Букингемскому дворцу, чтобы обратить внимание на необходимость более активно бороться с изменениями климата.
После встречи с монархом Джонсон отправился в резиденцию британских премьеров, расположенную по адресу Даунинг-стрит, 10, в Лондоне, и выступил с первой речью в качестве премьер-министра Великобритании.
Как ожидается, позже в этот день он приступит к формированию своего Кабмина.
Ранее в этот же день Елизавета II приняла отставку предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Вместе с ней в знак протеста против Джонсона свои должности оставили министры юстиции, финансов и по вопросам международного развития, а также замминистров культуры и иностранных дел Великобритании.
Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера британских консерваторов и главы правительства в мае. Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем.
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