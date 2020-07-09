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Убийца сына экс-президента Германии получил 12 лет тюрьмы

9 июля, 02:35

Елена Вус Елена Вус

Обвиняемый будет помещен в психиатрическое отделение

Суд в Берлине приговорил к 12 годам тюрьмы мужчину, который смертельно ранил во время лекции сына бывшего президента Германии, врача Фритца фон Вайцзеккера. Суд также постановил, чтобы обвиняемый был помещен в психиатрическое отделение. Он зарезал доктора Вайцзеккера во время лекции в ноябре прошлого года.

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Об этом сообщает немецкое издание Tageszeitung.

Как известно, Фритц фон Вайцзеккер был убит ножом в шею 19 ноября 2019 года.

57-летний житель города Рейнланд-Пфальц убил врача Фрица фон Вайцзеккера, потому что в 60-ых годах его отец руководил химической компанией Boehringer Ingelheim.

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Предприятие поставляло смертельные токсины для Вьетнамской войны. Поскольку Рихард фон Вайцзеккер скончался в 2015 году, злоумышленник выбрал своей целью его сына.

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Следователи считают мотивом преступления "бессмысленную общую неприязнь обвиняемого" к семье фон Вайцзеккер. В связи с этим его поместили в психиатрическую больницу по причине "острого психического заболевания". До сих пор он не фигурировал в других преступлениях.

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Германия убийство приговор сын экс-президент

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