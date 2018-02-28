Убийство журналиста в Словакии: министр культуры подал в отставку

Сегодня, 17:52

Как министр культуры я не могу мириться с тем, что журналист был убит во время моего пребывания в должности, заявил Мадарич

Ян Куцяк. Фото: David Ištok, Aktuality.sk
Ян Куцяк. Фото: David Ištok, Aktuality.sk

Министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Об этом Мадарич сообщил на телевизионной пресс-конференции, передает Reuters.

По словам Мадарича, он просто не может находится на должности министра культуры из-за убийства журналиста.

"Честно говоря, как министр культуры я не могу мириться с тем, что журналист был убит во время моего пребывания в должности", – заявил Мадарич.

Марек Мадарич занимал пост министра культуры с 2016 года. Эту же должность он занимал с 2006 по 2010 годы. Также известно, что он длительное время являлся союзником премьер-министра Роберта Фицо.

Ранее сообщалось, что в Словакии убили журналиста-расследователя вместе с его девушкой.

По мнению главы словацкой полиции Тибора Гашпара, наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

"Доказательства указывают на то, что убийство было спланированным, а не спонтанным", – заявил он.

Кучака знали, в частности, по его расследованиям в отношении подозрений в налоговом мошенничестве. Главными героями его материалов выступали, прежде всего, известные бизнесмены, которые, по данным расследований журналиста, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками. В его последних публикациях речь шла о продаже квартир в одном из комплексов элитного жилья в Братиславе.

Ранее сообщалось, что корейский журналист найден мертвым в своем номере в медиа-деревне на Олимпиаде в Пхенчхане.
Словакия, журналист, убийство
Источник:

Европейская правда

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