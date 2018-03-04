Участница Femen на избирательном участке в Италии обнажилась во время голосования Берлускони

Сегодня, 15:30

Femen объявили Сильвио Берлускони, что его время истекло

Фото: AFP
Фото: AFP

Украинка обнажила грудь на избирательном участке в Италии, где сегодня стартовали парламентские выборы, во время голосования бывшего премьер-министра государства Сильвио Берлускони, сообщило "Настоящее время".

Активистка во время акции запрыгнула на стол с выборными бюллетенями и кричала "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся!".

На своем сайте организация Femen отметила символичность данного действия, поскольку оно было совершено в Международный день борьбы с сексуальной эксплуатацией и по отношению к человеку политическая карьера которого "всегда была связана с коррупцией, скандалами, сексизмом, сексуальными домогательствами, оскорбительными высказываниями в адрес женщин".

"Всего несколько дней назад он заявил журналистке BBC Софие Беттина, что никто на ней не женится из-за сильного рукопожатия", – отметили в Femen.

Напомним, экс-премьер Италии решил обжаловать запрет, согласно которому ему запрещено избираться в течение шести лет

Ранее он был приговорен к четырем годам тюрьмы условно. Но вступление приговора в силу было отложено на несколько месяцев – до рассмотрения апелляции Берлускони в следующей судебной инстанции. В период между приговором и решением апелляционного суда итальянский Сенат принял закон, согласно которому за подобные преступления к их виновникам автоматически должен применяться запрет на избрание в течение шести лет.

Как сообщалось, активистка Femen набросилась на президента Чехии.
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