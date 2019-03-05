Украинцам в Польше грозит пять лет тюрьмы за помощь нелегалам

Трое наших сограждан помогли попасть в Польшу сотням выходцам из Африки, Ближнего Востока и Азии

Фото: cbsp.policja.pl.

Украинцам в Польше грозит пять лет тюрьмы за помощь нелегалам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e83/68d/5c7e8368d4f4d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e83/68d/5c7e8368d4f4d.jpg 2019-03-05T16:11:00+02:00 Евросоюз Трое наших сограждан помогли попасть в Польшу сотням выходцам из Африки, Ближнего Востока и Азии

Правоохранительные органы Польши задержали несколько украинцев, которые входили в банду, занимавшуюся нелегальной иммиграцией иностранцев.

Как сообщили в Центральном следственном бюро полиции республики, всего арестовали 16 человек – 13 граждан Польши и 3 украинцев. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователи утверждают, что они все время своей деятельности они могли переправить в Польшу до полутысячи граждан Пакистана, Сирии, Алжира, Ирака, Египта, Ливии, Ирана и Индии, а также легализовать их проживание.

"Механизм деятельности группы заключался в реализации иностранцам документов, позволяющих ходатайствовать о предоставлении разрешений на временное пребывание и работу. Члены группы также представляли иностранцев во время административных производств", – сообщили в Пограничной службе Польши.

В целом, таким образом подозреваемые могли заработать 920 тыс. евро.

Напомним, что ранее в этом году в Польше уже задерживали граждан Украины по обвинению в незаконной легализации иностранцев. Так, в январе украинцев за это арестовали в Люблине.

Также сообщалось, что в Польше наблюдается стремительный отток украинских работников – в ближайшее время страну покинут до 60% украинцев, или более полумиллиона квалифицированных работников.

Кроме того, мы писали, что в центральной Польше полицейские задержали трех граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике по изготовлению сигарет, а также собственника бизнеса.

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