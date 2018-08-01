Украинскому рабочему в Польше вернули потерянные десять тысяч долларов

Почти десять тысяч долларов нашел водитель автобуса во Вроцлаве. Как оказалось, деньги потерял украинский работник. Добросовестный шофер всю сумму вернул владельцу.

Более семи с половиной тысяч долларов, девятьсот сорок пять евро и пятьсот семьдесят пять злотых аккуратно разложены на пассажирском сиденье. Водитель вроцлавского автобуса мог сильно разбогатеть. Зато вернул потерянное владельцу. Руководство уже подумывает над тем, как премировать добросовестного работника.

И водители, и пассажиры в один голос утверждают: если бы наткнулись на большую сумму денег, обязательно бы вернули ее хозяину. Если бы его нашли.

А на практике, как признались нам сегодня те, кто сам что-то терял, утраченное к ним не возвращалось.

Ранее в Канаде голый мужчина на грузовике компании Canada Post протаранил до восьми автомобилей.

Также магазин Belle Vale в британском Ливерпуле получил письмо от мужчины, который признался, что 43 года назад украл две шоколадки и решил вернуть за них деньги.

Мужчина прислал в торговый центр письмо, написанное от руки, а также пять фунтов стерлингов (173 гривны). В послании неизвестный рассказал, что украл две шоколадки из магазина в торговом центре в 1975 году, когда был еще мальчиком.