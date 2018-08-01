Украинскому рабочему в Польше вернули потерянные десять тысяч долларов
Водитель вроцлавского автобуса мог сильно разбогатеть, но вернул находку владельцу
Почти десять тысяч долларов нашел водитель автобуса во Вроцлаве. Как оказалось, деньги потерял украинский работник. Добросовестный шофер всю сумму вернул владельцу.
Более семи с половиной тысяч долларов, девятьсот сорок пять евро и пятьсот семьдесят пять злотых аккуратно разложены на пассажирском сиденье. Водитель вроцлавского автобуса мог сильно разбогатеть. Зато вернул потерянное владельцу. Руководство уже подумывает над тем, как премировать добросовестного работника.
И водители, и пассажиры в один голос утверждают: если бы наткнулись на большую сумму денег, обязательно бы вернули ее хозяину. Если бы его нашли.
А на практике, как признались нам сегодня те, кто сам что-то терял, утраченное к ним не возвращалось.
Ранее в Канаде голый мужчина на грузовике компании Canada Post протаранил до восьми автомобилей.
Также магазин Belle Vale в британском Ливерпуле получил письмо от мужчины, который признался, что 43 года назад украл две шоколадки и решил вернуть за них деньги.
Мужчина прислал в торговый центр письмо, написанное от руки, а также пять фунтов стерлингов (173 гривны). В послании неизвестный рассказал, что украл две шоколадки из магазина в торговом центре в 1975 году, когда был еще мальчиком.