Урок для Украины: почему вступление Северной Македонии и Албании в ЕС поставили на паузу

Отказ Брюсселя открыть переговорный трек по вступлению Северной Македонии и Албании в ЕС – это негативный сигнал Украине, которая закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО

Фото: REUTERS/Yves Herman

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Переговоры о вступлении Албании и Республики Северная Македония в Евросоюз поставили на паузу. Лидеры ЕС решили перенести принятие решения на апрель-май 2020 года. Франция и еще несколько стран на саммите в Брюсселе 17-18 октября заветировали этот вопрос, мол, нужно сначала решить все проблемы с Brexit. Для Албании и Северной Македонии это был удар. Особенно для Северной Македонии, которая ради вступления в ЕС и НАТО пошла на изменение названия страны. Европейская пресса пишет, что заблокировала открытие переговоров по большей части Франция. После выхода Великобритании Париж хочет стать лидером в ЕС, подвинув Берлин, даже, судя по всему, ценой имиджа всего Евросоюза. С другой стороны, то, что произошло на саммите ЕС в Брюсселе 17-18 октября – сильный негативный сигнал остальным европейским странам, которые хотят вступить в ЕС. Прежде всего, Украине, Грузии и Молдове, которые уже подписали Соглашения об ассоциации и не скрывают своих евроинтеграционных амбиций.

Долгая дорога в ЕС

Официально европейские перспективы Западных Балкан Еврокомиссия подтвердила в феврале 2018 года, опубликовав специальную стратегию. В документе шла речь о том, что в ЕС до 2025 года могут вступить Черногория и Сербия. По Македонии и Албании говорилось, что "Еврокомиссия готова подготовить рекомендации для начала переговоров на основе выполненных условий".

Хотя, по словам экспертов и дипломатов, обещание принять страны Западных Балкан в ЕС Брюссель дал еще в конце 90-х, как стимул перебороть последствия кровавых войн, которые там были. Первой свое право на членство реализовала Хорватия, вступив в ЕС в 2013 году. На очереди – Черногория, которая подала заявку в декабре 2008 года, а кандидатом стала лишь в декабре 2010-го; и Сербия, которая подала заявку в декабре 2009 года, а кандидатом стала в марте 2012-го.

Македония получила статус кандидата еще в декабре 2005 года. Но из-за споров с Грецией по названию (после подписания в 1991 году декларации о независимости "Республики Македония", Афины заявили, что Македония "украла" название у северной греческой области Македония и имеет на нее территориальные претензии) Афины блокировали ее вступление в Евросоюз. Хотя Македония опережала Хорватию по выполнению критериев для членства в ЕС.

В прошлом году спор между Грецией и Македонией, который тянулся почти три десятилетия, наконец, удалось разрешить. Афины и Скопье подписали историческое соглашение. Греция согласилась на новое название Македонии – Республика Северная Македония. Несмотря на внутреннее сопротивление оппозиции, которую поддерживала Россия, премьеру Зорану Заеву удалось провести конституционные изменения по названию страны, которые открыли Северной Македонии путь к членству в ЕС и НАТО.

Франция сказала "нет"

На саммите в Брюсселе 17-18 декабря ЕС должен был открыть официальный переговорный трек по вступлению Северной Македонии и Албании в Евросоюз. Хотя главным вопросом повестки дня встречи европейских лидеров был именно Brexit. Но ни у кого не было сомнений, что решение по Македонии и Албании будет одобрено, поскольку все острые углы и исторические территориальные споры давно решены. Оказалось, что многие недооценили внутренние противоречия, которые продолжают раскалывать ЕС, и фактор России.

Накануне визита российского премьера Дмитрия Медведева в Сербию, Франция заблокировала открытие переговорного трека по вступлению Албании и Северной Македонии в ЕС и общее заявление о том, что ЕС обещает вернуться к этой теме позже. В этом Париж поддержали Нидерланды, частично Дания и Испания. "Нам нужен реформированный ЕС и реформированный процесс расширения, реальный авторитет и стратегическое видение того, кто мы и какова наша роль", – цитирует Эммануэля Макрона Reuters после напряженных 6-часовых переговоров по Македонии и Албании.

На итоговой пресс-конференции после саммита президент Европейского совета Дональд Туск в буквальном смысле извинялся перед Тираной и Скопье. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Италии Джузеппе Конте назвали это серьезной исторической ошибкой. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры ЕС могут вернуться к этому вопросу в следующем году, когда в Евросоюзе будет председательствовать Хорватия, предположительно, на саммите ЕС-Западные Балканы в Загребе.

Ни для кого не секрет, что за полгода до провального октябрьского саммита ЕС, Эммануэль Макрон презентовал свою концепцию реформирования Евросоюза, которую, с оговорками, поддержал Берлин. Другие страны-члены Евросоюза к идеям французского президента, которые, в частности, предусматривают изменение процедуры расширения блока, отнеслись холодно.

О реформе в ЕС забыли до встречи Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель в Тулузе накануне саммита в Брюсселе 17-18 октября. Там лидер Франции заявил: "Как я могу говорить французам, что все идет настолько хорошо, что мы будем открывать переговоры с Албанией, когда тысячи и тысячи албанцев просят убежище во Франции. Я думаю, что мы должны реформировать эту процедуру (расширения ЕС – Авт.), которая на данный момент непрогрессивная и неадаптированная".

Сигнал Украине?

Вето Франции на открытие переговорного процесса по вступлению Северной Македонии и Албании в ЕС шокировало многих не только в самом Евросоюзе. Осуждающе высказался даже Госдеп. Зоран Заев даже допустил возможность проведения в Северной Македонии досрочных парламентских выборов. Ну а в Украине из произошедшего вынесли свои уроки, ведь стратегический курс на вступление в ЕС записан в преамбуле нашей Конституции.

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, мы всегда должны быть готовыми к тому, что ЕС сам затормозит, когда Украина будет идти достаточно быстро, а ЕС не сможет идти навстречу з той же скоростью.

"То, что случилось с Северной Македонией и Албанией – это позор", – сказал в интервью сайту "Сегодня" Дмитрий Кулеба (полную версию интервью читайте на нашем сайте – Авт.). – Я даже говорил с коллегами из ЕС, они сами признают, им стыдно, что они соврали этим двум странам, которые выполнили домашнюю работу".

Посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине (2010-2017 гг.) Александр Левченко считает, что отказ Брюсселя открыть переговорный трек по вступлению Северной Македонии и Албании в ЕС – это, к сожалению, также и негативный сигнал Украине, которая недавно закрепила в Конституции абсолютную приоритетность процесса вступления в ЕС и НАТО.

"А сейчас мы видим, что даже если страна выполняет домашнее задание, процесс вступления в ЕС могут в любой момент заблокировать без особых объяснений. Поэтому Европа должна сделать выводы по поводу стран, которые чувствуют себя Европой, которые разделяют европейские ценности, могут ли они рассчитывать стать частью Европы, или откровенно нужно говорить о том, что некоторые вещи для некоторых стран невыполнимы, что вопрос полноценного членства в ЕС только мечта, которая, возможно, даже неосуществима. Решение по Северной Македонии и Албании бьет по имиджу как самой Европы, так и по имиджу тех людей в Украине, которые выступают за европейскую интеграцию", – сказал сайту "Сегодня" Александр Левченко.

Эксперты советуют Украине повнимательнее относиться к политике официального Парижа и тщательнее анализировать процессы, которые происходят в ЕС. В блоге "Албанско-македонский" сигнал от ЕС" для сайта "Сегодня" эксперт Центра "Стратегия XXI" и Совета внешней политики "Украинская призма" Виталий Мартынюк пишет, что некоторые европейские политики хотят вернуться к business as usual с Россией, а для этого нужно добиться хоть каких-то результатов в урегулировании российско-украинского конфликта любой ценой.

"В последнее время контакты Парижа и Москвы оживились – кроме августовской встречи Макрона с Путиным, в сентябре этого года РФ посетили министры иностранных дел и обороны Франции. Тревожный сигнал поступил и из Берлина – депутаты партии "Альтернатива для Германии" требуют снять санкции против России. И это две страны, которые являются посредниками от ЕС в Нормандском формате. Поэтому на первом плане для Украины – восстановление нашего суверенитета и территориальной целостности государства, и тщательный просчет последствий любых решений. Не забывайте, что каждый лидер думает о национальных интересах своего государства", – пишет Виталий Мартынюк.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как импорт российской электроэнергии может навредить евроинтеграции Украины.

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