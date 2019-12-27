Установлен вдохновитель самого страшного теракта в истории Франции

Французские следователи назвали имя конспиратора взрывов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах

Усама Атар. Фото: lejdd.fr

Идейным вдохновителем терактов в Брюсселе в 2016 году, а также во Франции годом ранее был один и тот же человек.

Как сообщает бельгийское издание De Standaard, Министерство юстиции Франции пришло к выводу, им был 35-летний бельгиец марокканского происхождения Уссама Атар.

Якобы именно он создал в Бельгии группировку, целью которой было формирование террористических ячеек для дальнейших крупных терактов "в Европе и особенно во Франции".

Атар возглавлял группировку "Исламского государства", планировавшую теракты в Сирии и Европе до тех пор, пока не был ликвидирован в начале этого года в результате авиаудара по Сирии.

Бельгиец также считается организатором неудачного теракта в скоростном поезде Thalys 21 августа 2015 года.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже и его пригородах практически одновременно произошла серия терактов: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел в нескольких ресторанах, а также бойня в концертном зале "Батаклан". Жертвами атак стали 130 человек, еще более 350 были ранены, что делает их самым жутким терактом в истории Франции.

А 22 марта 2016 года в брюссельском аэропорту "Завентем" и на станции метро "Моленбек" случилась серия взрывов, в результате которой погибли 38 человек и еще более 300 получили ранения.

А ранее в этом году произошел кровавый теракт на Шри-Ланке. Мишенью террористов стали три элитных отеля в столице – Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury – и церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

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