"Узнаем о решениях из Twitter": В Германии раскритиковали Трампа

Сегодня, 01:43

Глава МИД Германии посетовал на непредсказуемость Трампа

фото AFP
фото AFP

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил США в отсутствии координации с Германией по международным вопросам.

Об этом он заявил в интервью агентству dpa, пишет Die Zeit.

"Мы узнаем о некоторых решениях [президента США Дональда Трампа] из [его] Twitter... Создается впечатление, что и в США некоторые узнают о решениях Белого дома сначала через Twitter. Это меняет способ сотрудничества", – отметил Маас.

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В то же время ранее у Берлина были, как правило, интенсивные консультации с Вашингтонам по всем важным вопросам. "Тесная координация была на всех уровнях. Теперь ее все меньше и меньше", – констатировал немецкий министр.

Как известно,  Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter.

Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу, фраза "fake news" стала словом года по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.
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