В аэропорту Вены запустят тестирование на коронавирус

Тестирование будет стоить 190 евро и позволит избежать двухнедельного карантина

Венский международный аэропорт с 4 мая будет предлагать прибывающим в Австрию пассажирам на месте пройти тестирование на коронавирус.

В случае если результат будет отрицательным, прибывшим не нужно будет проходить двухнедельный карантин, сообщает Deutsche Welle.

Пассажиры смогут пройти ПЦР-тест на коронавирус сразу по прибытии в аэропорту и получить результаты уже через два-три часа.

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"Воздушные путешествия, например деловые или неотложные поездки, станут безопаснее и легче", - подчеркнули представители аэропорта.

Тестирование будет стоить 190 евро, и его смогут пройти также пассажиры, вылетающие из Вены, чтобы продемонстрировать отрицательный результат в аэропорту назначения.

Из австрийской столицы можно вылететь регулярными рейсами в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.

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При этом карантин в Австрии должны пройти все, кто не может предъявить сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования на коронавирус, сделанный не позднее чем за четыре дня.

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Карантин может быть прекращен, если человек докажет, что не болен COVID-19, заверили в венском аэропорту.

Стоит добавить, что в Австрии зафиксировано около 15,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 598 человек, у которых подтвердили инфицирование. С 1 мая в Австрии отменили значительную часть карантинных ограничений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу.

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