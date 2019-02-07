В Амстердаме произошла стрельба: есть жертвы

Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть стрельбу на поражение при попытке нейтрализовать вооруженного человека

Фото: AFP

В Амстердаме произошла стрельба: есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b77/e77/5c5b77e7770bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b77/e77/5c5b77e7770bf.jpg 2019-02-07T02:15:58+02:00 Евросоюз Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть стрельбу на поражение при попытке нейтрализовать вооруженного человека

Перестрелка с участием полиции произошла в среду вечером в Амстердаме неподалеку от здания Центрального банка Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть стрельбу на поражение при попытке нейтрализовать вооруженного человека. Речь идет о 31-летнем жителе Амстердама. Он получил ранения и был доставлен в близлежащую больницу в сопровождении блюстителей порядка. Какими мотивами он руководствовался, пока остается непонятным.

фото: AFP

Кроме того, шальная пуля ранила в ногу проезжавшего мимо велосипедиста. Он также был доставлен в больницу для оказания помощи. О состоянии обоих пострадавших пока ничего не сообщается.

Очевидцы утверждают, что слышали не менее 20 выстрелов. Место происшествия оцеплено, на месте работают следователи. Как сообщили в Центробанке, инцидент, по всей видимости, никак не связан с самой финансово-кредитной организацией.

Ранее мы писали о стрельбе, которая произошла в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд. Погибли по меньшей мере четыре человека, трое получили ранения.

Ранее сообщалось о стрельбе близ больницы на востоке Чикаго, из которой медучреждение было частично эвакуировано. В результате случившегося злоумышленник был убит, а один страж порядка был госпитализирован в критическом состоянии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Амстердаме произошла стрельба: есть жертвы". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...