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В Амстердаме произошла стрельба: есть жертвы

Сегодня, 02:15

Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть стрельбу на поражение при попытке нейтрализовать вооруженного человека

Фото: AFP
В Амстердаме произошла стрельба: есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b77/e77/5c5b77e7770bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b77/e77/5c5b77e7770bf.jpg Евросоюз Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть стрельбу на поражение при попытке нейтрализовать вооруженного человека

Перестрелка с участием полиции произошла в среду вечером в Амстердаме неподалеку от здания Центрального банка Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть стрельбу на поражение при попытке нейтрализовать вооруженного человека. Речь идет о 31-летнем жителе Амстердама. Он получил ранения и был доставлен в близлежащую больницу в сопровождении блюстителей порядка. Какими мотивами он руководствовался, пока остается непонятным.

фото: AFP

Кроме того, шальная пуля ранила в ногу проезжавшего мимо велосипедиста. Он также был доставлен в больницу для оказания помощи. О состоянии обоих пострадавших пока ничего не сообщается.

Очевидцы утверждают, что слышали не менее 20 выстрелов. Место происшествия оцеплено, на месте работают следователи. Как сообщили в Центробанке, инцидент, по всей видимости, никак не связан с самой финансово-кредитной организацией.

Ранее мы писали о стрельбе, которая произошла в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд. Погибли по меньшей мере четыре человека, трое получили ранения.

Ранее сообщалось о стрельбе близ больницы на востоке Чикаго, из которой медучреждение было частично эвакуировано. В результате случившегося злоумышленник был убит, а один страж порядка был госпитализирован в критическом состоянии.

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Тег Нидерланды, стрельба, амстердам, центральный банк

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