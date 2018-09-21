В американском штате Мэриленд женщина застрелила четверых человек

Вчера, 23:35

Стрельба произошла на территории центра дистрибуции аптечной сети Rite Aid


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

По меньшей мере четыре человека погибли, трое получили ранения в четверг в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд. Об этом сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Си-би-эс, шериф округа Харфорд Джефри Гэлер.

"Семь человек получили огнестрельные ранения, в том числе сама стрелявшая. Трое из них, как ожидается, должны выжить. Два человека погибли на месте, еще один скончался в больнице, подозреваемая смертельно ранила саму себя, выстрелив из пистолета", – сказал он.

Стрельба произошла в здании дистрибьюторского центра сети Rite Aid. Туда привозят товары перед отправкой в аптеки, сообщает Telegram-канал Mash

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Согласно данным полиции округа Харфорд, в котором произошел инцидент, женщина действовала одна. Она пришла в распределительный центр и открыла огонь по людям, сообщает CNN.

Также информируется, что полиция не открывала огонь.

Напомним, 14 февраля в США бывший ученик средней школы, который ранее имел проблемы с психикой, устроил расстрел школьников во Флориде. Погибли 17 человек, дети во время происшествия писали прощальные сообщения о любви своим близким.

Также напомним, месяцем ранее сайт "Сегодня" сообщал о стрельбе на турнире по видеоиграм в США, где были убиты четыре человека, нападавший также был уничтожен на месте.
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Источник:

ТАСС

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