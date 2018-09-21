В американском штате Мэриленд женщина застрелила четверых человек

По меньшей мере четыре человека погибли, трое получили ранения в четверг в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в американском штате Мэриленд. Об этом сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Си-би-эс, шериф округа Харфорд Джефри Гэлер.

"Семь человек получили огнестрельные ранения, в том числе сама стрелявшая. Трое из них, как ожидается, должны выжить. Два человека погибли на месте, еще один скончался в больнице, подозреваемая смертельно ранила саму себя, выстрелив из пистолета", – сказал он.

Стрельба произошла в здании дистрибьюторского центра сети Rite Aid. Туда привозят товары перед отправкой в аптеки, сообщает Telegram-канал Mash.

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Согласно данным полиции округа Харфорд, в котором произошел инцидент, женщина действовала одна. Она пришла в распределительный центр и открыла огонь по людям, сообщает CNN.

Также информируется, что полиция не открывала огонь.

Напомним, 14 февраля в США бывший ученик средней школы, который ранее имел проблемы с психикой, устроил расстрел школьников во Флориде. Погибли 17 человек, дети во время происшествия писали прощальные сообщения о любви своим близким.

Также напомним, месяцем ранее сайт "Сегодня" сообщал о стрельбе на турнире по видеоиграм в США, где были убиты четыре человека, нападавший также был уничтожен на месте.















