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В Амстердаме сообщили о вероятном захвате самолета: что известно

6 ноября, 23:00

Терминал D полностью закрыли для пассажиров

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В среду, 6 ноября, в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме (Нидерланды) была объявлена чрезвычайная ситуация якобы из-за захвата самолета авиакомпании AirEuropa рейсом в Мадрид.

Об этом сообщает местное издание Rtlnieuws.

Терминал D полностью закрыли для пассажиров. На место происшествия прибыли подразделения спецназа.

Появилась информация о человеке с ножом, который якобы угрожал угнать самолет. По другим данным, нападавших было несколько. Местные СМИ сообщают, что во время посадки командир самолета подал сигнал тревоги и посадка была приостановлена. На борт успели подняться 27 пассажиров.

Стало известно, что все они успешно покинули лайнер вместе с экипажем.

Ситуации была присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

Вскоре авиакомпания AirEuropa обнародовала официальное заявление касательно инцидента. Как оказалось, это была просто случайность.

"Ложная тревога. На рейсе АмстердамМадрид во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о похищениях людей в аэропорту. Ничего не произошло, все пассажиры прекрасно ждут, чтобы вылететь в ближайшее время. Мы сожалеем", – сказано в заявлении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в ноябре 2018 в США два подростка угнали самолет. Угонщики успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина.

Также сообщалось, что в Тюменской области РФ с аэродрома авиаклуба ДОСААФ города Ишим неизвестные преступники угнали два спортивных самолета.

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