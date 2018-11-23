В США два подростка угнали самолет

Вчера, 10:07

Угонщики успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина

Самолет Cessna. Фото: ru.wikipedia.org
Самолет Cessna. Фото: ru.wikipedia.org

Два подростка угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке американского штата Юта. Об этом в пятницу сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Согласно его информации, подростки в возрасте 14 и 15 лет угнали одномоторный самолет Cessna с частного аэродрома в Дженсене, после чего пролетели на нем около 24 километров. Отмечается, что угонщики успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина также в штате Юта.

Полицейские, как сообщает агентство со ссылкой на источники в органах правопорядка, задержали нарушителей и доставили в следственный изолятор города Вернал.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines разбился рядом с островом Кетрон в американском штате Вашингтон после несанкционированного взлёта. В момент крушения на борту никого не было, кроме 29-летнего механика авиакомпании, который угнал борт, чтобы выполнить трюки в воздухе.

Также сообщалось, что в Тюменской области РФ с аэродрома авиаклуба ДОСААФ города Ишим неизвестные преступники угнали два спортивных самолета.
США, самолет, угон, подростки
Источник:

ТАСС

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