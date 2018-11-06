В Австрии сделали важное заявление о дальнейшем расширении ЕС

Австрия делает все возможное, чтобы поддержать присоединение Сербии к ЕС. Об этом заявил австрийский премьер Себастьян Курц время визита в Белград в понедельник.

"ЕС станет полным, когда к нему присоединятся страны Западных Балкан", - сказал он.

Как отмечается, Австрия председательствует в Совете ЕС до конца года.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Евросоюз должен играть более значимую роль на Балканах и предложить народам региона что-то осязаемое.

"Боюсь, что если мы недооценим некоторые факторы – волю людей с одной стороны и разочарование народа с другой – это приведет нас к ситуации, когда мы не сможем удержать стабильность в регионе в предстоящие годы. Сербия сделает все, что в ее силах, чтобы сохранить мир и стабильность и развивать со всеми добрые отношения, Сербия останется твердой на пути в ЕС. Но должен сказать, нужная более сильная роль ЕС, иначе Евросоюз не будет тем типом мечты, демократии и свободы, к которому мы тяготели. Гражданам Балкан нужно предложить что-то осязаемое, что можно увидеть своими глазами и почувствовать в карманах, нужно предложить что-то более конкретное, это должно быть ответственное обещание и ответственное выполнение", – заявил Вучич.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас остаются Албания, Македония, Сербия, Черногория, а также Турция.

Ранее глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что членами ЕС в 2025 году могут стать все шесть балканских стран, а не только Сербия и Черногория.

Также сообщалось, что Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.