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В Австрии сошла лавина: погибли опытные инструкторы (видео)

12 ноября, 14:05

Мужчины воспользовались подушками безопасности, но это их не спасло


В австрийских Альпах сошла лавина, накрывшая группу отдыхающих. В результате двое лыжников погибли и еще один был ранен.

Жертвами стихии стали опытные инструкторы из Нидерландов – они вместе спускались по лыжной трассе, когда их накрыло трехметровым слоем снега.

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Мужчины успели воспользоваться подушками безопасности, что, впрочем, их не спасло. Все они работали на компанию, которая организовывала экстремальные туры.

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Российский танк Т-90МС / Фото: militaryarms.ru

Напомним, что в начале июля в Гималаях нашли тела пятерых альпинистов. Экстремалы пошли покорять вершину Нандадеви, вторую самую высокую гору Индии, но их накрыла лавина. Группа альпинистов вышла из базового лагеря на подъем еще 13 мая. Они должны были подняться на восточную вершину и 31 мая вернутся в лагерь, однако в срок группа не вернулась.

Мы также писали о лавине, которая накрыла группу российских туристов на Алтае. Инцидент произошел рядом с Южно-Чуйским хребтом. Выжить удалось лишь двум участницам похода, которым из-за отсутствия связи пришлось два дня искать выход к цивилизации.

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Австрия экстрим Альпы лавина лыжники

Источник: Сегодня

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