В Гималаях нашли тела пяти пропавших альпинистов
Судьба еще трех человек пока неизвестна
В Гималаях нашли тела пятерых альпинистов, пропавших в минувшую пятницу. Экстремалы пошли покорять вершину Нандадеви, вторую самую высокую гору Индии, но их накрыла лавина.
В составе группы было восемь человек – четверо британцев, двое американцев, австралийка и профессиональный местный альпинист. Судьба еще трех человек – пока неизвестна. К поискам привлекли военную авиацию. Правда, спасатели признаются: шансы найти людей живыми – крайне малы.
Отметим, что группа альпинистов вышла из базового лагеря на подъем еще 13 мая. Они должны были подняться на восточную вершину и 31 мая вернутся в лагерь, однако в срок группа не вернулась.
Напомним, ранее двое альпинистов погибли на подступах к вершине Канча-джАнґа. Оба – выходцы из Индии. Мужчины умерли от истощения. Им не хватило дыхания на пути к вершине, которая достигает восьми с половиной тысяч метров.
Также мы писали о том, что в России лавиной накрыло группу лыжников, которые отдыхали на горнолыжном курорте в республике Карачаево-Черкесия. В результате случившегося один человек погиб и еще несколько пострадали.
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