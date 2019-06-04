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В Гималаях нашли тела пяти пропавших альпинистов

4 июня, 14:00

Судьба еще трех человек пока неизвестна


В Гималаях нашли тела пятерых альпинистов, пропавших в минувшую пятницу. Экстремалы пошли покорять вершину Нандадеви, вторую самую высокую гору Индии, но их накрыла лавина.

В составе группы было восемь человек – четверо британцев, двое американцев, австралийка и профессиональный местный альпинист. Судьба еще трех человек – пока неизвестна. К поискам привлекли военную авиацию. Правда, спасатели признаются: шансы найти людей живыми – крайне малы.

Отметим, что группа альпинистов вышла из базового лагеря на подъем еще 13 мая. Они должны были подняться на восточную вершину и 31 мая вернутся в лагерь, однако в срок группа не вернулась. 

Напомним, ранее двое альпинистов погибли на подступах к вершине Канча-джАнґа. Оба – выходцы из Индии. Мужчины умерли от истощения. Им не хватило дыхания на пути к вершине, которая достигает восьми с половиной тысяч метров.

Также мы писали о том, что в России лавиной накрыло группу лыжников, которые отдыхали на горнолыжном курорте в республике Карачаево-Черкесия. В результате случившегося один человек погиб и еще несколько пострадали.

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Тег альпинисты, тела, гималаи, лавина

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