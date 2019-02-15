В Австрии возбудили дело против Amazon

Согласно жалобам, американская компания, в частности, внезапно и безосновательно удаляла аккаунты австрийских ритейлеров

Фото: AFP

В Австрии возбудили дело против Amazon //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5d3/296/5c65d32968e6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5d3/296/5c65d32968e6c.jpg 2019-02-15T00:35:00+02:00 Евросоюз Согласно жалобам, американская компания, в частности, внезапно и безосновательно удаляла аккаунты австрийских ритейлеров

Федеральный орган по вопросам конкуренции Австрии (BWB) начал расследование против Amazon из-за его вероятного злоупотребления своим положением на рынке и предпочтения собственных продуктов товарам австрийских ритейлеров. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление ведомства.

"Австрийский орган по вопросам конкуренции сообщил в четверг, что начал расследование в отношении гигантского американского ритейлера Amazon из-за того, что он, вероятно, злоупотреблял своей доминирующей позицией и предпочитал собственные продукты товарам австрийских ритейлеров на своем рынке", – говорится в сообщении.

В BWB заявили, что расследование было начато после получения жалоб в декабре 2018 г. относительно вероятных "несправедливых торговых действий" со стороны Amazon.

Согласно этим жалобам, американская компания, в частности, внезапно и безосновательно удаляла аккаунты австрийских ритейлеров.

В австрийском ведомстве сообщили, что американский ритейлер также мог своими действиями "дискриминировать других ритейлеров, предпочитая собственные продукты на рынке Amazon".

Регулятор подозревает, что Amazon заставлял ритейлеров указывать цены на продукты, и добавлял в аккаунтах продавцов ложные данные, необходимые для доставки товаров.

В BWB отметили, что результаты самого расследования могут привести к предупреждениям, санкциям или даже штрафам против американской компании.

Как известно, в июне 2017 г. Европейская Комиссия выписала Google штраф на сумму в 2,4 млрд евро за злоупотребление своей доминирующей позицией на рынке.

Ранее сообщалось, что магазины без касс Amazon Go оказались в 1,5 раза прибыльнее обычных. Средний чек в одном магазине Amazon Go составляет $10, а число посетителей в день – 550 человек.

Напомним, что "техническая ошибка" Amazon раскрыла личные данные покупателей. Всем пострадавшим приходит короткое сообщение на почту от компании.

Также мы писали, что рыночная капитализация интернет-компании Amazon превысила триллион долларов.

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