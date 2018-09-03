Смертельное ДТП с украинцами в Румынии: есть погибшие

Сегодня, 14:00

В городе Сучава мотоцикл на полном ходу протаранил автобус с украинскими туристами

Фото: narodna-pravda.ua
Фото: narodna-pravda.ua

Группа украинских туристов оказалась в эпицентре ДТП, произошедшего в румынском городе Сучава, где в ночь на 3 сентября с их автобусом столкнулся мотоцикл. О случившемся на своей странице в Facebook рассказала одна из пассажирок.

"Попали в аварию. В три часа ночи в городе Сучава в наш автобус на огромной скорости врезался мотоцикл. Удар был очень сильный. Все пассажиры автобуса невредимы, но водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте", – пишет Любовь Загоровская.

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Женщина отметила слаженность и оперативность работы румынских спецслужб: МЧС, "скорой помощи" и полиции.

После инцидента для потерпевших пассажиров выделили два микроавтобуса, чтобы они могли согреться, и в течение часа их доставили в местную школу, где они и переночевали.

По утру украинцев на львовском автобусе доставили в Украину.

Напомним, что это не первое ДТП с украинцами в Румынии этим летом – в июне здесь перевернулся автобус с туристами из Украины.

А месяцем ранее в этой же стране легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в котором ехали украинцы.

Также, как сообщалось, в мае автобус с гражданами Украины попал в ДТП в Венгрии.
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Источник:

"Сегодня"

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