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В Барселоне снова начались беспорядки

18 октября, 02:05

Слышны взрывы петард, полицейские сирены, в воздухе стоит запах гари

Мирная демонстрация сторонников независимости Каталонии вновь переросла в беспорядки. Радикалы перекрывают улицы, сваливают в кучу мусор и поджигают его.

В эти минуты беспорядки сосредоточились в районе станции метро "Диагональ". Слышны взрывы петард, полицейские сирены, в воздухе стоит запах гари. Несколько человек подожгли стулья одного из уличных кафе и кинули их на проезжую часть, после чего фотографировались возле огня, пока их не спугнула полиция.

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Горит мусор как минимум на трех перекрестках в близлежащих кварталах. Туда попытались проехать сотрудники пожарной службы, однако наткнулись на препятствия на дороге. После этого они принялись расчищать дорогу от мусора, чтобы проехать.

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Затем через 50 метров дорогу им преградили манифестанты в балаклавах. Пожарные попытались с ними договориться, а потом под аплодисменты случайных прохожих принялись тянуть шланги за десятки метров, чтобы потушить возгорание.

Все подробности в спецтеме Протесты в Барселоне

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полиция Барселона пожарные демонстранты протестующие

Источник: ТАСС

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