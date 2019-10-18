В Барселоне снова начались беспорядки

Мирная демонстрация сторонников независимости Каталонии вновь переросла в беспорядки. Радикалы перекрывают улицы, сваливают в кучу мусор и поджигают его.

В эти минуты беспорядки сосредоточились в районе станции метро "Диагональ". Слышны взрывы петард, полицейские сирены, в воздухе стоит запах гари. Несколько человек подожгли стулья одного из уличных кафе и кинули их на проезжую часть, после чего фотографировались возле огня, пока их не спугнула полиция.

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Горит мусор как минимум на трех перекрестках в близлежащих кварталах. Туда попытались проехать сотрудники пожарной службы, однако наткнулись на препятствия на дороге. После этого они принялись расчищать дорогу от мусора, чтобы проехать.

Затем через 50 метров дорогу им преградили манифестанты в балаклавах. Пожарные попытались с ними договориться, а потом под аплодисменты случайных прохожих принялись тянуть шланги за десятки метров, чтобы потушить возгорание.

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