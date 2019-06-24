В Бельгии сорвали теракт против посольства США

Спустя месяц после того, как около посольства США в Багдаде произошел ракетный обстрел, в центре бельгийской столицы Брюсселя задержали человека, которого подозревают в подготовке террористической атаки на американскую дипмиссию в королевстве.

По данным местного телерадиоканала RTBF, задержанный мужчина уже длительное время находился под наблюдением бельгийских служб безопасности.

Само задержание было произведено еще несколько дней назад, в субботу, 22 июня, однако прессе федеральная полиция сообщила об этом только 24 июня. Позже в этот день он должен представить перед судебным следователем.

Подозреваемый отрицает вменяемые ему обвинения. Никакой информации о нем либо других подробностей пока что не сообщалось.

Напомним, в прошлом месяце члены анархистской группировки "Рубикон" облили краской и закидали дымовыми шашками резиденцию американского посла в Греции Джеффри Пайетта.

Мы также писали о прошлогоднем нападении на посольство Соединенных Штатов Америки в турецкой столице Турции. Неизвестные подъехали к дипломатической миссии на автомобиле, совершили 4-5 выстрелов в направлении здания и скрылись.