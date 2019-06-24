Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Бельгии сорвали теракт против посольства США

24 июня, 17:40

Атаку против американской дипмиссии планировал совершить террорист-одиночка

Фото: REUTERS/Brian Snyder
Фото: REUTERS/Brian Snyder.

Спустя месяц после того, как около посольства США в Багдаде произошел ракетный обстрел, в центре бельгийской столицы Брюсселя задержали человека, которого подозревают в подготовке террористической атаки на американскую дипмиссию в королевстве.

По данным местного телерадиоканала RTBF, задержанный мужчина уже длительное время находился под наблюдением бельгийских служб безопасности.

Само задержание было произведено еще несколько дней назад, в субботу, 22 июня, однако прессе федеральная полиция сообщила об этом только 24 июня. Позже в этот день он должен представить перед судебным следователем.

Подозреваемый отрицает вменяемые ему обвинения. Никакой информации о нем либо других подробностей пока что не сообщалось.

Напомним, в прошлом месяце члены анархистской группировки "Рубикон" облили краской и закидали дымовыми шашками резиденцию американского посла в Греции Джеффри Пайетта.

Мы также писали о прошлогоднем нападении на посольство Соединенных Штатов Америки в турецкой столице Турции. Неизвестные подъехали к дипломатической миссии на автомобиле, совершили 4-5 выстрелов в направлении здания и скрылись.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Бельгия, брюссель, террорист, теракт, посол США, посольство США

Вы сейчас просматриваете новость " В Бельгии сорвали теракт против посольства США". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У посольства США на Гаити открыли стрельбу

29 апреля, 22:26

Приказ спрятаться в укрытиях действует на территории комплекса посольства

В Багдаде после визита Трампа обстреляли посольство США

27 декабря 2018, 10:12

Охранники посольства сделали предупредительные выстрелы в ответ на атаку

Посольство США пригласило всех на "вечеринку с котами и пижамами"

16 октября 2018, 04:57

Один из сотрудников дипмиссии по случайности отправил всем подписчикам рассылки забавное и безобидное электронное письмо

США не планируют закрывать посольство в Венесуэле

27 января, 12:33

США будет продолжать защищать безопасность и интересы американцев

В Греции анархисты облили красной краской посольство США

7 января, 16:18

Свои действия члены группировки "Рубикон" объяснили политикой Америки и Греции

У американского топ-дипломата обнаружили рак, как у Маккейна

1 ноября 2018, 20:12

Посол США признался, что продолжает лечение после операции и каждый год должен посещать онколога для профилактики

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

В Украине запретили популярное обезболивающее

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Люди, которые любят вкус кофе и пива лгут сами себе

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве девочки

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь