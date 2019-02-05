В Бельгии воры проникли в банк по канализационной трубе
Канализационная труба послужила связующим звеном между тоннелями, вырытыми из соседнего здания, и в хранилище банка
По сообщению The Guardian, ограбление банковского хранилища в Антверпене было обнаружено в воскресенье днем. Первоначальное расследование показало, что воры из здания, расположенного напротив банка BNP Paribas Fortis прорыли тоннель длиной 4 метра до соединения с канализационной трубой, проходящей под дорогой. Затем они проползли по канализационной трубе диаметром 40 см, после чего прорыли еще один тоннель длиной 4 метра до банковского хранилища.
Ограбленный банк находится недалеко от знаменитого алмазного квартала Антверпена, места так называемого "ограбления века" в 2003 году, когда из хранилища было похищено золота, бриллиантов и других уникальных драгоценностей на более чем 100 миллионов долларов. Сумма украденного из банка не оглашается.
Ранее сообщалось, что в Италии один из налетчиков скоропостижно скончался прямо во время ограбления банка в сельской местности.
Грабители напали на отделение Banca Popolare в поселке Лаятико в Тоскане на полпути между Пизой и Флоренцией. В банке в момент нападения находились три сотрудника.
Угрожая ножами, бандиты вынудили кассира отдать им деньги из кассы, а затем хотели запереть служащих в туалете. В этот момент один из грабителей внезапно потерял сознание и упал.
Его подельник попытался привести его в чувство, а затем вытащить на улицу. Все усилия оказались безуспешными, и второй бандит был вынужден скрыться в одиночку, прихватив с собой пять тысяч евро.
Также мы писали, что ограбление банка в Бразилии закончилось гибелью дюжины людей. Налетчики вступили в перестрелку с правоохранителями, часть заложников была ранена и погибла.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Бельгии воры проникли в банк по канализационной трубе". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киевский "Бэтмен" получил семь лет тюрьмы за грабежи
Доказана причастность преступника к 10 разбойным нападениям
В Киеве уволенный сотрудник ограбил кофейню
Из кассы мужчина украл около 10 тысяч гривен, его тут же задержали
В Запорожье пациент устроил скандал и ограбил стоматолога
Грабителя задержали, ему грозит до четырех лет тюрьмы