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В Бельгии воры проникли в банк по канализационной трубе

Сегодня, 03:25

Канализационная труба послужила связующим звеном между тоннелями, вырытыми из соседнего здания, и в хранилище банка

Фото: AFP
В Бельгии воры проникли в банк по канализационной трубе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8e5/910/5c58e59108e4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8e5/910/5c58e59108e4f.jpg Евросоюз Канализационная труба послужила связующим звеном между тоннелями, вырытыми из соседнего здания, и в хранилище банка

По сообщению The Guardian, ограбление банковского хранилища в Антверпене было обнаружено в воскресенье днем. Первоначальное расследование показало, что воры из здания, расположенного напротив банка BNP Paribas Fortis прорыли тоннель длиной 4 метра до соединения с канализационной трубой, проходящей под дорогой. Затем они проползли по канализационной трубе диаметром 40 см, после чего прорыли еще один тоннель длиной 4 метра до банковского хранилища.

Ограбленный банк находится недалеко от знаменитого алмазного квартала Антверпена, места так называемого "ограбления века" в 2003 году, когда из хранилища было похищено золота, бриллиантов и других уникальных драгоценностей на более чем 100 миллионов долларов. Сумма украденного из банка не оглашается.

Ранее сообщалось, что в Италии один из налетчиков скоропостижно скончался прямо во время ограбления банка в сельской местности.

Грабители напали на отделение Banca Popolare в поселке Лаятико в Тоскане на полпути между Пизой и Флоренцией. В банке в момент нападения находились три сотрудника.

Угрожая ножами, бандиты вынудили кассира отдать им деньги из кассы, а затем хотели запереть служащих в туалете. В этот момент один из грабителей внезапно потерял сознание и упал.

Его подельник попытался привести его в чувство, а затем вытащить на улицу. Все усилия оказались безуспешными, и второй бандит был вынужден скрыться в одиночку, прихватив с собой пять тысяч евро.

Также мы писали, что ограбление банка в Бразилии закончилось гибелью дюжины людей. Налетчики вступили в перестрелку с правоохранителями, часть заложников была ранена и погибла.

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Тег банк, Бельгия, ограбление, канализация, антверпен

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