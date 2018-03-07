В Бельгии впервые оштрафовали мужчину за "сексизм в публичном месте"

В Брюсселе суд приговорил мужчину за сексистскую реплику в общественном месте, произнесенную в адрес женщины-полицейского. Бельгиец, чье имя не называется, нарушил правила дорожного движения, а после замечания офицера начал оскорблять женщину.

Об этом пишет The New York Times.

"Заткнись, я не разговариваю с женщинами, полицейский – не женская работа," – заявил нарушитель.

В суд на рассмотрение дела мужчина не явился. Если он не выплатит штраф, то окажется в тюрьме на месяц.

Закон о недопустимости сексизма приняли в стране еще в 2014 году, но до 2018 года никого не признавался виновным в его нарушении.

Согласно с ним, сексизмом признаются слова или действия, демонстрирующие неуважение и основанные на половой принадлежности человека. Они подлежат уголовному преследованию, если произошло "унижение человеческого достоинства".

Также ранее мы писали, что украинские женщины теперь могут работать на любых должностях, наравне с мужчинами, в том числе на тяжелых, вредных и опасных для жизни и здоровья — Верховная Рада отменила приказ Минздрава №256 с перечнем таких профессий. В то же время эксперты говорят, что большинство "тяжелых" специальностей женщинами вряд ли окажутся востребованы.