Минздрав отменил перечень запрещенных для женщин профессий

Вчера, 03:46

Украинки смогут управлять поездами метро и самолетами

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Украине отменили приказ Министерства здравоохранения №256 "Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин".

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Самопомич" Ирина Суслова на своей странице в Facebook. 

"Победа "под елочку"! Позорный приказ Минздрава №256 отменен! Многомесячная борьба, которая началась в апреле с флешмоба "Жінка може все", увенчалась успехом!" – написала она. 

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В свою очередь, "Киевский метрополитен" уже отреагировал на отмену запрета и спросил у пользователей Facebook женского пола, кто из них готов управлять поездами метро. 

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Напомним, что приказ Минздрава №256 устанавливал 450 профессий, запрещенных для женщин. В перечень входили литейные работы, работы со свинцом, общие профессии черной и цветной металлургии, общие профессии электротехнического производства, электронной техники, а также химического производства, резиновых смесей и их переработки, лесозаготовочные работы, производство цемента, общие профессии производства текстиля, пищевой продукции, хлебопекарного производства, табачно-махорочного и ферментационного производства и работы, связанные с применением свинцовых сплавов. 

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"Отмена приказа должна стать первым шагом на пути к недискриминации женщин в трудовых отношениях. Далее – создание безопасных условий труда для всех людей, независимо от пола, борьба с гендерной сегрегацией при трудоустройстве и искоренения сексизма на работе", – написала нардеп. 

Примечательно, приказ №256 датирован 1993 годом. Существует еще приказ №241, которым зафиксированы предельные нормы подъема грузов для женщин, которые составляют 7-10 кг.

Ранее сайт Сегодня сообщал о других нарушениях гендерного равенства. Оказалось, что за одни и те же нарушения женщин увольняют чаще, чем мужчин.
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Источник:

"Сегодня"

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