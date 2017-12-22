Минздрав отменил перечень запрещенных для женщин профессий

В Украине отменили приказ Министерства здравоохранения №256 "Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин".

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Самопомич" Ирина Суслова на своей странице в Facebook.

"Победа "под елочку"! Позорный приказ Минздрава №256 отменен! Многомесячная борьба, которая началась в апреле с флешмоба "Жінка може все", увенчалась успехом!" – написала она.

В свою очередь, "Киевский метрополитен" уже отреагировал на отмену запрета и спросил у пользователей Facebook женского пола, кто из них готов управлять поездами метро.

Напомним, что приказ Минздрава №256 устанавливал 450 профессий, запрещенных для женщин. В перечень входили литейные работы, работы со свинцом, общие профессии черной и цветной металлургии, общие профессии электротехнического производства, электронной техники, а также химического производства, резиновых смесей и их переработки, лесозаготовочные работы, производство цемента, общие профессии производства текстиля, пищевой продукции, хлебопекарного производства, табачно-махорочного и ферментационного производства и работы, связанные с применением свинцовых сплавов.

"Отмена приказа должна стать первым шагом на пути к недискриминации женщин в трудовых отношениях. Далее – создание безопасных условий труда для всех людей, независимо от пола, борьба с гендерной сегрегацией при трудоустройстве и искоренения сексизма на работе", – написала нардеп.

Примечательно, приказ №256 датирован 1993 годом. Существует еще приказ №241, которым зафиксированы предельные нормы подъема грузов для женщин, которые составляют 7-10 кг.

Ранее сайт Сегодня сообщал о других нарушениях гендерного равенства. Оказалось, что за одни и те же нарушения женщин увольняют чаще, чем мужчин.