В Бельгии запретили кормить дворовых котов

Пока в Новой Зеландии подумывают ввести запрет на домашних кошек, власти бельгийского Намюра решили бороться с любителями дворовых котов.
Так, мэрия города запретила кормить бездомных котов и кошек без специального на то разрешения – так называемой "карточки кормящего".
Человек, который получает такое удостоверение, обязуется соблюдать определенные правила. Например, кормить котов в определенное время, соблюдать в "кошачьей столовой" чистоту, не давать пушистикам кости и объедки, а в жару кормить их только сухим кормом.
Нарушителям предписания будет грозить штраф в 250 евро. Таким образом власти Намюра хочет защитить бездомных животных.
Напомним, ранее власти колумбийской столицы, города Богота, обратились к туристам с необычной просьбой – не кормить голубей. Из-за тысяч птиц, которые живут на площади Боливара, она за считанные часы покрывается пометом.
Также "Сегодня" сообщали, что в Китае туристам запретили кормить панд. Точнее, не во всей стране, а лишь в провинции Сычуань, власти которой пригрозили штрафами в 150 долларов тем, кто будет не только кормить этих милых животных, но также приближаться к ним или фотографироваться с ними.
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