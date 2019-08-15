Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,25
28,25

В Бельгии запретили кормить дворовых котов

Сегодня, 04:57

Власти города Намюр хотят таким образом защитить бездомных животных

Пока в Новой Зеландии подумывают ввести запрет на домашних кошек, власти бельгийского Намюра решили бороться с любителями дворовых котов.

Так, мэрия города запретила кормить бездомных котов и кошек без специального на то разрешения – так называемой "карточки кормящего".

Реклама

Человек, который получает такое удостоверение, обязуется соблюдать определенные правила. Например, кормить котов в определенное время, соблюдать в "кошачьей столовой" чистоту, не давать пушистикам кости и объедки, а в жару кормить их только сухим кормом.

В тренде
Онлайн матча за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" – "Челси": победа Клоппа в серии пенальти
Салах и компания попытаются завоевать еще один трофей

Нарушителям предписания будет грозить штраф в 250 евро. Таким образом власти Намюра хочет защитить бездомных животных.

Напомним, ранее власти колумбийской столицы, города Богота, обратились к туристам с необычной просьбой – не кормить голубей. Из-за тысяч птиц, которые живут на площади Боливара, она за считанные часы покрывается пометом.

Также "Сегодня" сообщали, что в Китае туристам запретили кормить панд. Точнее, не во всей стране, а лишь в провинции Сычуань, власти которой пригрозили штрафами в 150 долларов тем, кто будет не только кормить этих милых животных, но также приближаться к ним или фотографироваться с ними.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

животные Бельгия кошка кот бездомные животные права животных

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Не оставим без ответа ни одну атаку": Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под ПавлополемПолитика
"Северный поток – 2" и Газовая директива ЕС: в Еврокомиссии сделали заявлениеЭкономика
Обиженный пес разжалобил хозяйку и развеселил соцсети: опубликовано видео
Обиженный пес разжалобил хозяйку и развеселил соцсети: опубликовано видеоЕвросоюз
В Амстердаме жителей напугал мощный вихрь: фото и видео торнадо
В Амстердаме жителей напугал мощный вихрь: фото и видео торнадоЕвросоюз
В Испании мужчину оштрафовали на 1,3 млн гривен за холодильник
В Испании мужчину оштрафовали на 1,3 млн гривен за холодильникЕвросоюз
Стало известно, когда завершится укладка шведского участка
Стало известно, когда завершится укладка шведского участка "Северного потока – 2"Экономика

Новости партнеров

Loading...