В Берлине хотят открыть "макдрайв" с проститутками

Глава одного из берлинских районов разработал план по борьбе с местным "кварталом красных фонарей"

В столице Германии, где ранее проституток обязали проходить регистрацию и консультироваться в ведомстве по вопросам здравоохранения, решили открыть бордель "быстрого обслуживания".

Мэр берлинского округа Митте Стефан фон Дассель предложил разместить в неработающем более 10 лет аэропорту Темпельхоф так называемые "секс-боксы".

Чиновник хочет сделать бывшую воздушную гавань местом, где мужчины смогут воспользоваться услугами проституток в салоне собственного авто.

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Таким образом, Фон Дассель намерен побороть проституцию на улице Курфюрстенштрассе – берлинском "квартале красных фонарей".

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Похожие бордели уже существуют в других немецких городах. Считается, что "жрицам любви" здесь работать безопаснее, поскольку тут установлены камеры, а в каждом боксе специальная кнопка для непредвиденных ситуаций.

Напомним, что амстердамскому "кварталу красных фонарей" также может прийти конец – градоначальца столицы Нидерландов предложила замуровать витрины, где позируют секс-работницы. Уже даже готов план капитального ремонта исторического места.

Тем временем, в декабре прошлого года в центре Киеве прошла демонстрация, целью которой было привлечь внимание к проблеме насилия над секс-работниками. Активисты провели возле здания Главного управления полиции Киева небольшой спектакль, скрыв лица под белыми масками в форме бабочки.

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