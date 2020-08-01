В Берлине на акцию против "коронавирусного заговора" вышли тысячи людей (видео)

В демонстрации приняли участие 15 тысяч человек - больше, чем ожидалось вначале

В столице Германии, Берлине, тысячи людей на акцию против коронавирусных ограничений.

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Как сообщает Tagesspiegel, участники митинга начали собираться в центре города утром 1 августа, и некоторые из них выкрикивали лозунги: "Мы вторая волна" и "Сопротивление!".

Протестующие призывали к "свободе" и утверждали, что "самая большая теория заговора – пандемия коронавируса".

Полиция через громкоговорители напоминала участникам акции об обязанности носить маску и соблюдать дистанцию, но участники на это не обращали внимания: единственными людьми в центре Берлина, которые прикрывали нос и рот масками, оказались представители прессы и полицейские.

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По данным стражей порядка, по состоянию на середину дня к маршу присоединились около 15 тысяч человек – значительно больше, чем ожидалось. Прогнозировали, что число участников акции протеста составит до 10 тысяч человек.

Всего в эти выходные в Берлине запланировано 83 демонстрации, среди которых и акции против карантина.

Большое собрание, которое должно закончиться во второй половине дня, организовано инициативой "Querdenken 711" пройдет под лозунгом: "Конец пандемии – День свободы".

Зарегистрирована также акция граждан, выступающих против защитников теории заговора.

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Стоит отметить, что с начала эпидемии коронавируса в Германии заразились 209653 человека, из них умерли 9148 человек. За последнее время в стране показатели заражения увеличились, и чиновники предостерегли от потери бдительности.

Ранее мы сообщали, что в ЕС создатели вакцины от коронавируса готовы до конца года поставить 60 млн доз. А в первом квартале 2021 года число доз достигнет 400 млн. Зарегистрировать вакцину планируют в сентябре-октябре, и потом сразу будут обращаться за разрешением запуска производства.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 16 739 530 случаев заражения коронавирусом, умерли 660 407 человек.

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