В Болгарии скандал из-за фото премьера с пачками евро и золотыми брусками

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, который ранее выступил против размещения на территории страны базы НАТО, попал в скандал с фотографиями из правительственной резиденции под Софией.
Снимки были опубликованы на этой неделе на анонимном форуме. На них Борисов спит в спальне правительственной резиденции "Секвойя". При этом на прикроватной тумбочке лежит пистолет, а в одном из ящиков – пачки купюр по 500 евро и золотые слитки. Причем, судя по разному постельному белью, фотографии делались в различные даты.
Болгарский премьер подтвердил оригинальность фото, поручив Службе национальной безопасности Болгарии начать расследование. Он также заявил, что размышляет о том, стоит ли ему оставаться дальше в государственной резиденции.
Он также поручил спецслужбам проверить источник утечки фотографии, но при этом назвал виновника случившегося. По его словам, компрометирующие фотографии были опубликованы его недоброжелателями, чтобы помешать Болгарии присоединиться к Еврозоне – переговоры об этом запланированы на июль.
Бойко Борисов утверждает, что их сделал лично президент страны Румен Радев с беспилотника, который живет на государственной вилле недалеко от жилища премьер-министра. Бывший пилот истребителя Радев отрицает все обвинения.
"Я руководил самолетами и беспилотниками, но я не имею ничего общего с тем, о чем говорит Борисов", – сказал он.
Напомним, несколько лет Бойко Борисов тоже попал на первые страницы газет, когда ему прислали письмо с пулей.
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