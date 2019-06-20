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В Британии определили тройку лидеров за кресло премьера

20 июня, 19:49

В премьерской гонке неизменно лидирует экс-глава МИД Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

В Великобритании количество участников гонки за кресло председателя правящей Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Соединенного Королевства, которое ранее сократилось с десяти до шести, теперь сузилось еще сильнее – до трех человек.

По результатам голосования четвертого тура министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид набрал лишь 34 из 313 голосов поддержки своих однопартийцев.

Пальму первенства продолжает уверенно удерживать бывший министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон, которого, согласно опросам, также хотят видеть главой правительства и обычные британцы. Его поддерживают 157 тори.

Также продолжают премьерскую гонку министр окружающей среды Майкл Гоув и действующий глава МИД Джереми Хант. У них 61 и 59 голосов соответственно, то есть они совокупно имеют меньше поддержки, чем Джонсон.

Имя нового премьера должно стать известно к концу июля, а победителя в голосовании по почте определят 160 тыс. рядовых членов правящей партии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС готов работать с любым британским премьером. Также Юнкер намерен сохранить контакты с Мэй. 


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Тег Великобритания, премьер-министр, Борис Джонсон, джонсон, хант

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ТАСС

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