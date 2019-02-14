Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Британии перехватили детские конфеты с наркотиками

Сегодня, 03:46

Опасные сладости обнаружили в английском графстве Кент

Фото: Kent Police
Фото: Kent Police.
В Британии перехватили детские конфеты с наркотиками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4c8/2ec/5c64c82ec0499.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4c8/2ec/5c64c82ec0499.jpg Евросоюз Опасные сладости обнаружили в английском графстве Кент

В Великобритании изъяли партию конфет, содержащих наркотики и "явно подготовленных" для продажи детям. Об этом сообщает BBC News.

Опасные сладости обнаружили в английском графстве Кент. Как рассказали в полиции, стражи порядка остановили подозрительный автомобиль в городе Грейвзенд вечером 12 февраля. Во время обыска в нем нашли сумку, наполненную пакетиками с мармеладом. Разноцветные конфеты содержали в себе наркотическое вещество, а их расфасовка явно свидетельствует о том, что потребителями должны были стать дети, указали в полиции.

Читайте также

Правоохранители также задержали мужчину в возрасте примерно 20 лет. Его подозревают в хранении наркотиков класса "А" с целью сбыта. Кроме того, ему вменяют вождение автомобиля под воздействием запрещенных веществ. Молодого человека освободили на время следствия.

В Великобритании к наркотикам класса "А" относятся крэк, кокаин, экстази, героин, ЛСД, метадон, метамфетамин и галлюциногенные грибы.

Напомним, недавно в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, наркотики, конфеты

Вы сейчас просматриваете новость " В Британии перехватили детские конфеты с наркотиками". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье задержали очередного наркодилера: опубликовано видео

Вчера, 13:33

Запорожские копы задержали продавца метадона

В Харькове копы изъяли у местного жителя гранатомет, боеприпасы и 30 кг марихуаны: опубликованы фото

11 февраля, 11:32

В Харьковской области у мужчины изъяли гранатомет, ружье и крупный запас наркотиков

В Бердянске у местного жителя изъяли более килограмма наркотиков: опубликованы фото и видео

9 февраля, 04:00

Стоимость изъятых наркотиков составляет около 100 тысяч гривен

В США обновили "наркорекорд": изъяли веществ почти на миллиард

8 февраля, 14:37

Среди изъятых веществ: более полторы тонны метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина

Полиция раскрыла схему распространения наркотиков с помощью закладок

8 февраля, 12:23

Для торговли запрещенными веществами преступники используют интернет, а "товар" передают через тайники

В Энергодаре мужчина в своей квартире устроил наркопритон

8 февраля, 11:45

Полицейские ликвидировали притон и изъяли наркотики

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

Оккупированный Донбасс может взлететь в воздух (видео)

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Покушение на Порошенко: озвучены подробности

Их там нет? Украина эффектно разоблачила РФ на заседании СБ ООН

Пенсии в 2019 году вырастут трижды: названы даты и суммы

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

Кадыров публично пригрозил "достать" нардепа Березу
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте