В Британии перехватили детские конфеты с наркотиками
Опасные сладости обнаружили в английском графстве Кент
В Великобритании изъяли партию конфет, содержащих наркотики и "явно подготовленных" для продажи детям. Об этом сообщает BBC News.
Опасные сладости обнаружили в английском графстве Кент. Как рассказали в полиции, стражи порядка остановили подозрительный автомобиль в городе Грейвзенд вечером 12 февраля. Во время обыска в нем нашли сумку, наполненную пакетиками с мармеладом. Разноцветные конфеты содержали в себе наркотическое вещество, а их расфасовка явно свидетельствует о том, что потребителями должны были стать дети, указали в полиции.
Правоохранители также задержали мужчину в возрасте примерно 20 лет. Его подозревают в хранении наркотиков класса "А" с целью сбыта. Кроме того, ему вменяют вождение автомобиля под воздействием запрещенных веществ. Молодого человека освободили на время следствия.
В Великобритании к наркотикам класса "А" относятся крэк, кокаин, экстази, героин, ЛСД, метадон, метамфетамин и галлюциногенные грибы.
Напомним, недавно в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.
Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.
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