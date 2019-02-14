В Британии перехватили детские конфеты с наркотиками

Опасные сладости обнаружили в английском графстве Кент

Фото: Kent Police.

В Британии перехватили детские конфеты с наркотиками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4c8/2ec/5c64c82ec0499.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4c8/2ec/5c64c82ec0499.jpg 2019-02-14T03:46:40+02:00 Евросоюз Опасные сладости обнаружили в английском графстве Кент

В Великобритании изъяли партию конфет, содержащих наркотики и "явно подготовленных" для продажи детям. Об этом сообщает BBC News.

Опасные сладости обнаружили в английском графстве Кент. Как рассказали в полиции, стражи порядка остановили подозрительный автомобиль в городе Грейвзенд вечером 12 февраля. Во время обыска в нем нашли сумку, наполненную пакетиками с мармеладом. Разноцветные конфеты содержали в себе наркотическое вещество, а их расфасовка явно свидетельствует о том, что потребителями должны были стать дети, указали в полиции.

Читайте также Семейная пара в Киеве изготавливала и продавала наркотики

Правоохранители также задержали мужчину в возрасте примерно 20 лет. Его подозревают в хранении наркотиков класса "А" с целью сбыта. Кроме того, ему вменяют вождение автомобиля под воздействием запрещенных веществ. Молодого человека освободили на время следствия.

В Великобритании к наркотикам класса "А" относятся крэк, кокаин, экстази, героин, ЛСД, метадон, метамфетамин и галлюциногенные грибы.

Напомним, недавно в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Британии перехватили детские конфеты с наркотиками". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.