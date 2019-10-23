В Британии полиция обнаружила 39 тел в прицепе грузовика: подробности, фото и видео

По сведениям правоохранителей, грузовик, предположительно, прибыл в страну из Болгарии

В грузовике в Британии нашли 39 тел. Источник: REUTERS/UK POOL

В Британии, где ранее двух школьников приговорили к длительным тюремным срокам заключения, произошел новый инцидент. Британская полиция обнаружила 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне британского города Грейс в графстве Эссекс. Об этом сообщила в среду полиция графства.

"Нам поступил вызов от службы скорой помощи после обнаружения прицепа с людьми внутри <...> Экстренные службы констатировали смерть 39 человек. По предварительным данным, среди погибших 38 взрослых и один подросток. 25-летний мужчина из Северной Ирландии задержан по подозрению в убийстве", – говорится в сообщении.

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По сведениям правоохранителей, грузовик, предположительно, прибыл в страну из Болгарии 19 октября. Задержанный – водитель грузовика.

МИД Болгарии не имеет детальной информации об этом происшествии в Великобритании и проверяет поступающие сообщения.

"Наше посольство в Лондоне находится в контакте с местными властями и проверяет этот случай", – говорится в сообщении болгарского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что венгерский суд приговорил к пожизненному заключению четверых людей, которых признали виновными в гибели более семи десятков мигрантов. В августе 2015 года, осужденные перевозили в грузовике-рефрижераторе 71 беженца из Сирии, Ирака и Афганистана.

Когда те стали задыхаться, преступники, несмотря на многочисленные просьбы, отказались открыть двери и впустить воздух. После гибели людей они просто оставили грузовик с телами на обочине дороги на венгерско-австрийской границе. Большинство погибших – мужчины, но были среди них также – женщины и дети.

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