В Британии преподавательница университета и ее муж четыре года держали в рабстве поляка

40-летний поляк рассказал следователям, что спать ему приходилось на пластиковом шезлонге, а из кухонной утвари у него были лишь холодильник и барбекю

В Британии преподавательница университета и ее муж были арестованы по подозрению в том, что они в течение четырех лет удерживали в рабстве строителя из Польши, сообщает Independent.

56-летняя Притпал Биннинг и ее 54-летний муж предположительно в течение четырех лет удерживали в своем садовом сарае в Хэмпшире польского строителя, которого заставляли работать в обмен на еду.

40-летний поляк рассказал следователям, что спать ему приходилось на пластиковом шезлонге, а из кухонной утвари у него были лишь холодильник и барбекю. При этом у мужчины даже не было туалета.

О преступлении стало известно после того, как пострадавший поляк обратился в специализированный орган, который рассматривает злоупотребления на рынке труда. Это и дало начало расследованию.

Следствие продолжается. Пострадавшему мужчине при этом оказали надлежащую помощь.

Ранее мы писали о том, что Польша – один из лидеров Европы по торговле людьми. Часто жертвами становятся заробитчане из Украины.

Напомним, Россия вошла в ТОП-10 стран по количеству рабов, среди которых украинцы.