В Британии преподавательница университета и ее муж четыре года держали в рабстве поляка

Сегодня, 17:56

40-летний поляк рассказал следователям, что спать ему приходилось на пластиковом шезлонге, а из кухонной утвари у него были лишь холодильник и барбекю

Место, где жил поляк. Фото: GLAA
Место, где жил поляк. Фото: GLAA

В Британии преподавательница университета и ее муж были арестованы по подозрению в том, что они в течение четырех лет удерживали в рабстве строителя из Польши, сообщает Independent.

56-летняя Притпал Биннинг и ее 54-летний муж предположительно в течение четырех лет удерживали в своем садовом сарае в Хэмпшире польского строителя, которого заставляли работать в обмен на еду.

40-летний поляк рассказал следователям, что спать ему приходилось на пластиковом шезлонге, а из кухонной утвари у него были лишь холодильник и барбекю. При этом у мужчины даже не было туалета.

О преступлении стало известно после того, как пострадавший поляк обратился в специализированный орган, который рассматривает злоупотребления на рынке труда. Это и дало начало расследованию.

Следствие продолжается. Пострадавшему мужчине при этом оказали надлежащую помощь.

Ранее мы писали о том, что Польша – один из лидеров Европы по торговле людьми. Часто жертвами становятся заробитчане из Украины.

Напомним, Россия вошла в ТОП-10 стран по количеству рабов, среди которых украинцы.
Великобритания, рабство, поляк

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Экс-работник прокуратуры Донецкой области переправлял украинок в сексуальное рабство

26 Октября, 13:59

Девушек отправляли в Турцию, Германию и ОАЭ

Происшествия

В Киеве задержали женщину, которая отправляла украинок в сексуальное рабство

25 Октября, 20:49

Подозреваемую задержали во время попытки переправить за границу четырех украинок
Загрузка...

Запад

Трудовое рабство на Прикарпатье: освободили троих детей и почти 30 взрослых

27 Сентября, 06:30

Заложников удерживали более двух лет

Происшествия

Задержан харьковчанин, отправлявший украинок секс-рабынями в Польшу

14 Сентября, 15:28

Мужчина отправлял девушек через аэропорт "Киев"

Происшествия

В Киеве арестован россиянин, которого разыскивал Интерпол

14 Сентября, 13:16

36-летнего гражданина РФ разыскивали за совершение мошенничества в крупных размерах

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одесской области реабилитационный центр превратили в тюрьму

28 Августа, 21:05

"Реабилитологи" могут по­­лучить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы

Другие страны

В Индии спасли от рабства десятки девочек-сирот

7 Августа, 12:30

Еще в 2017-м у приюта забрали лицензию, впрочем он продолжил работать нелегально 

Украина

На заработки в рабство: Польша - один из лидеров Европы по торговле людьми

24 Июля, 21:35

Украинские заробитчане - в зоне риска трудового рабства среди иностранных работников в Польше
Загрузка...