Россия вошла в ТОП-10 стран по количеству рабов, среди которых украинцы

Вчера, 04:58

Всего в мире правозащитники насчитали более 40 млн рабов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Общественная организация Walk Free обновила данные по числу людей, подвергающихся разным формам рабства. К примеру, в России, по ее подсчетам, в таком положении находятся 794 тысячи человек, говорится в рейтинге Global Slavery Index за 2018 год. А всего же в мире их насчитывается 40,3 млн.

Эксперты отмечают, что рабский труд в России применяется в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальных службах, секс-индустрии. Жертвами рабства становятся мигранты из Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан), Восточной и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Мьянма, Северная Корея, Китай), а также с Украины и России.

Сообщается, что при этом принудительные работы чаще встречаются в российских республиках Северного Кавказа, например в Дагестане, где рабский труд применяется на кирпичных заводах. Детское рабство распространено скорее в крупных российских городах, куда несовершеннолетних привлекают обещаниями работы из других регионов и в итоге заставляют попрошайничать на улице.

Ранее мы писали, что чаще всего украинцев продают в Россию.

Напомним, на Донбассе пять строителей попали в рабствоМужчины пришли в этот дом работать. Но их заманили внутрь и зверски избили. После этого мужчин посадили на цепи и всячески над ними издевались, чтобы заставить работать.

А в городе Вознесенск Николаевской области полиция расследует дикий случай с 46-летней женщиной, которую держала на цепи собственная тетя. Как выяснилось, женщина с психическим расстройством находилась под опекой своей 58-летней тетки, которая решила, что родственницу лучше посадить на цепь "ради ее безопасности".
рабство, правозащитники, сексуальное рабство
Источник:

topnews.ru

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