В Британии создали сайт знакомств для коров
Программа призвана найти оптимальную пару для размножения сельскохозяйственных животных
Мобильное приложение для знакомств, напоминающее Tinder, создали для коров в Великобритании. Программа призвана найти оптимальную пару для размножения сельскохозяйственных животных.
В приложении для смартфона фермеры смогут оценить внешние данные претендентов и их генетические показатели, а потом либо поставить лайк, либо "смахнуть влево". При этом хозяева коров смогут сэкономить свое время, так как им не понадобится посещать хозяйства и осматривать животных для спаривания на месте.
Приложение будет официально запущено 14 февраля, в День святого Валентина.
Ранее мы писали, что разработчики из Литвы выпустили приложение GetPet для Android, с помощью которого можно знакомиться с собаками из приютов. "Это похоже на Tinder, но с собаками, – рассказывает Вайдас Гецявичюс, один из создателей приложения. – Вы можете договориться о встрече с собакой".
Тем временем, по статистике, каждая пятая пара находит семейное счастье благодаря сайту знакомств. Причина, как утверждают украинцы, – нехватка времени на личную жизнь. Между первым сообщением и свиданием должно пройти минимум времени. Психологи советуют не тратить жизнь напрасно на переписку. А вот с серьезными отношениями спешить не стоит, это обезопасит вас от разочарований в будущем.
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