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В Британии создали сайт знакомств для коров

Сегодня, 04:16

Программа призвана найти оптимальную пару для размножения сельскохозяйственных животных

Фото: Pixabay
В Британии создали сайт знакомств для коров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4b3/a79/5c64b3a79d613.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4b3/a79/5c64b3a79d613.jpg Евросоюз Программа призвана найти оптимальную пару для размножения сельскохозяйственных животных

Мобильное приложение для знакомств, напоминающее Tinder, создали для коров в Великобритании. Программа призвана найти оптимальную пару для размножения сельскохозяйственных животных.

В приложении для смартфона фермеры смогут оценить внешние данные претендентов и их генетические показатели, а потом либо поставить лайк, либо "смахнуть влево". При этом хозяева коров смогут сэкономить свое время, так как им не понадобится посещать хозяйства и осматривать животных для спаривания на месте.

Приложение будет официально запущено 14 февраля, в День святого Валентина.

Ранее мы писали, что разработчики из Литвы выпустили приложение GetPet для Android, с помощью которого можно знакомиться с собаками из приютов. "Это похоже на Tinder, но с собаками, – рассказывает Вайдас Гецявичюс, один из создателей приложения. – Вы можете договориться о встрече с собакой".

Тем временем, по статистике, каждая пятая пара находит семейное счастье благодаря сайту знакомств. Причина, как утверждают украинцы, – нехватка времени на личную жизнь. Между первым сообщением и свиданием должно пройти минимум времени. Психологи советуют не тратить жизнь напрасно на переписку. А вот с серьезными отношениями спешить не стоит, это обезопасит вас от разочарований в будущем.

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Тег коровы, сайт знакомств

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Euromag

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