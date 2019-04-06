В Британии задержали шесть военнослужащих по подозрению в домогательствах

Жертвой сослуживцев могла стать 17-летняя девушка-солдат, проходившая службу в армии Соединенного Королевства

Фото: Pixabay

В Британии задержали шесть военнослужащих по подозрению в домогательствах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/879/2e3/5ca8792e32ef4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/879/2e3/5ca8792e32ef4.jpg 2019-04-06T13:03:17+03:00 Евросоюз Жертвой сослуживцев могла стать 17-летняя девушка-солдат, проходившая службу в армии Соединенного Королевства

Шесть британских военнослужащих задержаны по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего лица. Об этом в субботу сообщила газета Sun.

По данным издания, жертвой сослуживцев могла стать 17-летняя девушка-солдат, проходившая службу в армии Соединенного Королевства, в ряды которой официально можно вступить после достижения 16 лет.

"В армии нет места подобным действиям, и если это окажется правдой, то все причастные должны ощутить всю строгость закона", – приводит газета слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона.

Министерство обороны Великобритании на этой неделе также начало расследование инцидента с участием военнослужащих 3-го батальона парашютно-десантного полка, которые в Кабуле упражнялись в стрельбе из боевого оружия, выставив в качестве мишени фотографию лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Напомним, министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Грифитс потерял должность из-за смс-переписки. Более 2-х тысяч непристойных сообщений попали в руки британских журналистов.

По их данным, чиновник предлагал двум женщинам-барменам арендовать квартиру и заняться любовью. А еще послал им 700 фунтов и в ответ требовал откровенные фото или видео. Грифитсу – 47 лет. В апреле его жена родила дочь. После огласки непристойной переписки с барменшами чиновник извинился за свое поведение и подал в отставку.

Ранее мы писали о скандале в ВСУ, где командира воинской части обвинили в домогательствах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Британии задержали шесть военнослужащих по подозрению в домогательствах". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.