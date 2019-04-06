Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Британии задержали шесть военнослужащих по подозрению в домогательствах

Сегодня, 13:03

Жертвой сослуживцев могла стать 17-летняя девушка-солдат, проходившая службу в армии Соединенного Королевства

Фото: Pixabay
В Британии задержали шесть военнослужащих по подозрению в домогательствах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/879/2e3/5ca8792e32ef4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/879/2e3/5ca8792e32ef4.jpg Евросоюз Жертвой сослуживцев могла стать 17-летняя девушка-солдат, проходившая службу в армии Соединенного Королевства

Шесть британских военнослужащих задержаны по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего лица. Об этом в субботу сообщила газета Sun.

По данным издания, жертвой сослуживцев могла стать 17-летняя девушка-солдат, проходившая службу в армии Соединенного Королевства, в ряды которой официально можно вступить после достижения 16 лет.

"В армии нет места подобным действиям, и если это окажется правдой, то все причастные должны ощутить всю строгость закона", – приводит газета слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона.

Министерство обороны Великобритании на этой неделе также начало расследование инцидента с участием военнослужащих 3-го батальона парашютно-десантного полка, которые в Кабуле упражнялись в стрельбе из боевого оружия, выставив в качестве мишени фотографию лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Напомним, министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Грифитс потерял должность из-за смс-переписки. Более 2-х тысяч непристойных сообщений попали в руки британских журналистов.

По их данным, чиновник предлагал двум женщинам-барменам арендовать квартиру и заняться любовью. А еще послал им 700 фунтов и в ответ требовал откровенные фото или видео. Грифитсу – 47 лет. В апреле его жена родила дочь. После огласки непристойной переписки с барменшами чиновник извинился за свое поведение и подал в отставку.

Ранее мы писали о скандале в ВСУ, где командира воинской части обвинили в домогательствах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Великобритания, армия, домогательства

Вы сейчас просматриваете новость " В Британии задержали шесть военнослужащих по подозрению в домогательствах". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Тина Кароль порадовала фанатов неожиданной новостью

''Я не выполнил свой долг'': ветеран АТО сделал мощное заявление

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Футбол и алкоголь. О наиболее пьющем игроке в истории

Диетолог назвала самый полезный суп

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Колесников: Бойко помог Порошенко выйти во второй тур выборов
Загрузка...

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Сегодня, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

Вчера, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

"Доступные лекарства" по SMS: как получить медикаменты по новым правилам

4 апреля, 07:52

С 1 апреля госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

4 апреля, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Зеленский показал своих людей

Леся Никитюк решила выяснить отношения с известным блогером

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря