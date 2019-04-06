В Британии задержали шесть военнослужащих по подозрению в домогательствах
Жертвой сослуживцев могла стать 17-летняя девушка-солдат, проходившая службу в армии Соединенного Королевства
Шесть британских военнослужащих задержаны по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетнего лица. Об этом в субботу сообщила газета Sun.
По данным издания, жертвой сослуживцев могла стать 17-летняя девушка-солдат, проходившая службу в армии Соединенного Королевства, в ряды которой официально можно вступить после достижения 16 лет.
"В армии нет места подобным действиям, и если это окажется правдой, то все причастные должны ощутить всю строгость закона", – приводит газета слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона.
Министерство обороны Великобритании на этой неделе также начало расследование инцидента с участием военнослужащих 3-го батальона парашютно-десантного полка, которые в Кабуле упражнялись в стрельбе из боевого оружия, выставив в качестве мишени фотографию лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.
Напомним, министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Грифитс потерял должность из-за смс-переписки. Более 2-х тысяч непристойных сообщений попали в руки британских журналистов.
По их данным, чиновник предлагал двум женщинам-барменам арендовать квартиру и заняться любовью. А еще послал им 700 фунтов и в ответ требовал откровенные фото или видео. Грифитсу – 47 лет. В апреле его жена родила дочь. После огласки непристойной переписки с барменшами чиновник извинился за свое поведение и подал в отставку.
Ранее мы писали о скандале в ВСУ, где командира воинской части обвинили в домогательствах.
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