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Скандал в ВСУ: командира воинской части обвинили в домогательствах

Сегодня, 08:53

Уволиться или перевестись в другую часть, по словам Валерии, невозможно, командир не подписывает рапорт

Скандал в ВСУ: командира воинской части обвинили в домогательствах Украина Уволиться или перевестись в другую часть, по словам Валерии, невозможно, командир не подписывает рапорт

Секс-скандал в армии. 24-летняя лейтенант Виктория Сикало обвинила командира воинской части в Хмельницкой области в домогательствах. Заявила, полковник не давал ей прохода год подряд. Так ли это – сейчас выясняют правоохранители. 

Рассказать о домогательствах командира мужу, ветерану АТО, Виктория решилась не сразу.

Уволиться или перевестись в другую часть, по словам Валерии, невозможно. Командир не подписывает рапорт.

Чтобы получить комментарий командира, которого обвиняет Валерия, съемочная группа "Сегодня" звонила ему целый день. Бесполезно. Трубку полковник не берет. И, как выяснилось, уголовное производство о сексуальном домогательстве уже расследуют месяц.

На следующей неделе Валерия Сикало возвращается в свою часть. Говорит, поедет забирать документы. Надеется, на этот раз ее уже, наверное, переведут служить в другое место.

Недавно президент Петр Порошенко назвал количество служащих в ВСУ женщин. По его словам, в украинской армии по контракту служат 25 тысяч женщин, из них более трех тысяч – офицеры. В целом рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, уточнил глава государства.

В свою очередь в Генштабе ВСУ рассказали, сколько женщин–военных приняли участие в АТО. Представитель Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Инна Заворотько сказала, что статус участника боевых действий в Украине имеют около семи тысяч женщин, 116 награждены государственными наградами, четыре из них – посмертно.

Минобороны, ВСУ, домогательства

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Сегодня

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