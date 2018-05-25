В Британии женщин-шпионов будут искать через рекламу по ТВ

Служба секретной разведки Великобритании MI6 намерена запустить телевизионную рекламу для того, чтобы привлечь в свои ряды больше женщин и представителей этнических меньшинств. Об этом сообщает BBC News.

Реклама, которую планируют показывать по телеканалу Channel 4 News в час пик – около 19:30 по местному времени (17:30 по Киеву), будет начинаться с появления акулы, которая "обычно символизирует зло в фильмах о Джеймсе Бонде".

Отметим, что в прошлом году MI6 запустила рекламу в кинотеатрах. "Мы хотим, чтобы люди, которые никогда не задумывались о том, чтобы присоединиться к MI6, вступили в наши ряды", — заявил глава британской разведки Алекс Янгер.

Зарплата начинающих разведчиков в Британии составляет около 35–37 тысяч фунтов стерлингов (46,9-49,5 тысячи долларов США) в год. По словам представителей британских властей, после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери выросло число желающих работать на MI6.

Согласно официальным данным, опубликованным в марте 2016 года, 24,1% руководителей и 37,8% сотрудников Секретной службы разведки составляют женщины.

Напомним, Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", который разрабатывался в Советском Союзе в военных целях. Среди главных подозреваемых в нападении на российского экс-разведчика называют Кремль.