Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

В Британии жука назвали в честь экозащитницы Греты Тунберг

26 октября, 10:41

Полное название насекомого - Nelloptodes gretae

Грета Тунберг. Фото: AFP

Грета Тунберг. Фото: AFP

Ученые открыли нового жука и назвали его в честь 15-летней экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает ВВС.

Неизвестного ранее жучка открыл сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дарби. Насекомое ученые решили назвать Nelloptodes gretae.

"Ты никогда не будешь слишком маленьким, чтобы изменить мир", – объяснили свою позицию сотрудники музея.

Реклама

В природе эти жуки встречаются довольно часто, но из-за маленьких размеров (чуть меньше 1 мм) ранее были практически неизвестны науке. Также сообщается, что у них нет глаз и крыльев – зато есть рожки, похожие на косички.

В тренде
Путин пошутил о своей зарплате и стал посмешищем в соцсетях: Дешевый пиар кремлевского клоуна
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент РФ Владимир Путин

Напомним, шведская девочка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за нежелание бороться с глобальным потеплением. В августе 2019 года она пересекла на парусной яхте Атлантический океан, чтобы доплыть до Нью-Йорка и принять участие в саммите ООН.

Ранее мы писали, что неизвестные активисты вывесили в итальянской столице чучело шведской экоактивистки Греты Тунберг. Манекен в желтом дождевике и с косичками, как у 16-летней шведки, привязали за шею и свесили с одного из мостов Рима.

Грета Тунберг – это шведская школьница, которая устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме в 2018 году. Она заявила, что не будет ходить по пятницам в школу, пока политики не будут выполнять Парижское соглашение по климату.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ученые активистка жуки Грета Тунберг

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Меркель
В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и МеркельПолитика
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фото
В Чехии микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП – 10 раненых: опубликованы фотоЕвросоюз
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту
Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропортуTravel
Баррикады,
Баррикады, "молотовы" и испанский "Беркут": яркие фото и видео "майдана" в БарселонеЕвросоюз
Барселона в огне и баррикадах: протесты превратились в уличные бои и погромы
Барселона в огне и баррикадах: протесты превратились в уличные бои и погромыЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...