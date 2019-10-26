В Британии жука назвали в честь экозащитницы Греты Тунберг

Грета Тунберг. Фото: AFP

Ученые открыли нового жука и назвали его в честь 15-летней экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает ВВС.

Неизвестного ранее жучка открыл сотрудник Лондонского музея естествознания Майкл Дарби. Насекомое ученые решили назвать Nelloptodes gretae.

"Ты никогда не будешь слишком маленьким, чтобы изменить мир", – объяснили свою позицию сотрудники музея.

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В природе эти жуки встречаются довольно часто, но из-за маленьких размеров (чуть меньше 1 мм) ранее были практически неизвестны науке. Также сообщается, что у них нет глаз и крыльев – зато есть рожки, похожие на косички.

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Напомним, шведская девочка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за нежелание бороться с глобальным потеплением. В августе 2019 года она пересекла на парусной яхте Атлантический океан, чтобы доплыть до Нью-Йорка и принять участие в саммите ООН.

Ранее мы писали, что неизвестные активисты вывесили в итальянской столице чучело шведской экоактивистки Греты Тунберг. Манекен в желтом дождевике и с косичками, как у 16-летней шведки, привязали за шею и свесили с одного из мостов Рима.

Грета Тунберг – это шведская школьница, которая устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме в 2018 году. Она заявила, что не будет ходить по пятницам в школу, пока политики не будут выполнять Парижское соглашение по климату.

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