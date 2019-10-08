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В Риме "повесили" всемирно известную экоактивистку: фото

8 октября, 18:38

Чучело 16-летней Греты Тунберг свесили с одного из мостов Вечного города

Грета Тунберг. Фото: REUTERS/Daniel Acker

Грета Тунберг. Фото: REUTERS/Daniel Acker

Неизвестные активисты вывесили в итальянской столице чучело шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая произвела настоящий фурор на сентябрьском саммите ООН по климату.

Манекен в желтом дождевике и с косичками, как у 16-летней шведки, привязали за шею и свесили с одного из мостов Рима. При этом на чучело водрузили табличку с надписью "Грета – ваш Бог", сообщает газета Corierra dela Serra.

Фото: Virginia Raggi/Twitter

Когда в соцсетях появились фотографии "повешенной Греты Тунберг", полиция начала расследование, расценив это как "отягчающие" угрозы.

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По данным итальянских СМИ, чучело было создано активистами "Gli Svegli" ("Пробуждение").

Случившееся не осталось без внимания градоначальницы Рима Вирджинии Раджи.

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"На мосту в нашем городе обнаружили висящий манекен Греты Тунберг. Позор. Я и весь Рим выражаем свою солидарность ей и ее семье", – написала римский мэр у себя в Twitter.

Чучело шведской девушки появилось на фоне массовых акций протеста, которые экоактивисты из движения Extinction Rebellion в последние дни проводят во многих европейских столицах.

Напомним, что Тунберг стала лауреатом "альтернативной Нобелевской премии" за то, что она вдохновляет окружающих бороться за сохранение климата. Кроме того, она является номинантом на оригинальный "Нобель мира".

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